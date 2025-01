Zum zweiten Mal in Folge wurde die EUR/USD-Paarung von einem schwächeren Dollar gestützt, verfehlte jedoch die Marke von 1,0440, so Francesco Pesole, FX-Analyst bei ING. Märkte festigen Erwartung von vier Zinssenkungen "Es scheint noch ein gewisser Widerstand zu bestehen, das Paar wieder in den Bereich von 1,0450-1,050 zu bringen, was die Lücke zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...