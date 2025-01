FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Puma SE nach Eckdaten zum vierten Quartal von 60 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Cochrane sprach am Mittwochabend von einem "Eigentor". Trotz ohnehin skeptischer Stimmung dürften die Anleger negativ auf die schwächeren Ergebnisse reagieren. Es fehle an Dynamik und die Konsensschätzungen dürften sinken./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2025 / 20:17 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006969603