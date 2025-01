Köln (ots) -Für den international tätigen Logistikdienstleister Rhenus mit Sitz in Holzwickede liefert der Kölner Telekommunikations- und Infrastrukturanbieter Plusnet, eine Tochtergesellschaft der EnBW, bereits seit vielen Jahren Dienstleistungen und Services für die Kommunikation. Jetzt haben sich beide Unternehmen auf die Fortsetzung der langjährigen Partnerschaft um weitere 60 Monate verständigt.Die Rhenus Gruppe ist einer der führenden, weltweit operierenden Logistikdienstleister mit einem Jahresumsatz von 7,5 Milliarden Euro. Sie beschäftigt 40.000 Mitarbeitende an 1.320 Standorten in mehr als 70 Ländern und entwickelt Lösungen entlang der gesamten Supply Chain - von Transport über Lagerung und Verzollung bis hin zu Mehrwertleistungen.Plusnet betreibt für Rhenus eine Standortvernetzung über gesicherte MPLS-VPN Strecken mit insgesamt rund 300 Anbindungen. So ist die Zentrale im westfälischen Holzwickede hochredundant über Gigabit-Strecken direkt mit dem Backbone Netz der Plusnet verbunden. Auf diesen zentralen Anbindungen werden für unterschiedliche Services VPN und Internet-Access zur Verfügung gestellt. Zusätzlich kann Rhenus mit dem von Plusnet bereitgestellten Monitoring Tool jederzeit den Zustand der Unternehmensvernetzung überwachen.Plusnet liefert Vernetzungslösung für Sicherheit und Flexibilität im Business"Die regelmäßige Überprüfung aller Kommunikationsverträge gehört zum Geschäft", so Andreas Hollatz, Group IT / Division Manager IT Sourcing & Vendor Management bei Rhenus. "Doch auch diesmal konnte uns Plusnet mit einem stets offenen Ohr für unsere Anforderungen überzeugen, der richtige Dienstleister zu sein.""Mit Rhenus verbindet uns eine besondere Partnerschaft auf Augenhöhe, geprägt von Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung. Ich freue mich sehr, dass wir unsere nunmehr über 20 Jahre andauernde Partnerschaft fortsetzen können. Der erfolgreiche Abschluss unterstreicht unser großes Engagement in Betreuung und Ausschreibung - von Vertrieb über Servicemanagement bis Controlling", ergänzt Plusnet Vertriebsgeschäftsführer Bert Wilden.Über PlusnetDie Plusnet GmbH, eine Tochtergesellschaft der EnBW, ist ein deutsches Telekommunikationsunternehmen mit Fokus auf Geschäftskunden. Plusnet betreibt eine eigene, bundesweite Netzinfrastruktur und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Betrieb unterschiedlicher Breitband-Technologien. Auf Basis ihres umfassenden Know-hows stellt die Plusnet Gruppe mehr als 40.000 Geschäftskunden jeder Größenordnung zuverlässige und hochsichere Sprach- und Datendienste zur Verfügung. Seit 2021 treibt das Unternehmen den Umstieg auf die Zukunftstechnologie Glasfaser voran - durch eigenwirtschaftlichen Ausbau sowie bundesweite Netz-Kooperationen. Darüber hinaus agiert Plusnet als Vermittler zukunftssicherer Glasfasernetze: Über die Glasfaser-Plattform Netbridge können Partner eigene Netze besser auslasten oder zusätzliche Reichweite für eigene Services gewinnen. Das Unternehmen mit Sitz in Köln beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt zehn deutschen Standorten.Pressekontakt:Dennis KnakeUnternehmenskommunikationPlusnet GmbHRudi-Conin-Str. 5a50829 Kölnpresse@plusnet.dehttps://www.plusnet.deOriginal-Content von: Plusnet, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168000/5955124