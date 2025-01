Nasdaq 100: Kaufinteresse hält bis zum Abend | tägliche Prognose vom 23.01.2025

Unsere Prognose - Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq Rückblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 21.841 Punkten. Der Index konnte sich bis zum Nachmittag sukzessive aufwärtsschieben. Am Nachmittag stellte sich eine Impulsbewegung ein, die den Nasdaq über die 22.000 Punkte-Marke führte. Das Kaufinteresse hat bis zum Abend angehalten. Nachfolgend wurden Gewinne mitgenommen, die Rücksetzer, die bis zum Abend angehalten haben, hatten sich aber in Grenzen gehalten. Der Index ging im Dunstkreis der 22.000 Punkte-Marke aus dem Tageshandel.

Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader - Nasdaq Prognose - Ausblick

Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen über der SMA20 (aktuell bei 20.974 Punkten). Im Chart ist erkennbar, dass sich der Index sich bis zum Handelsschluss über dieser Linie halten konnte. Es stellten sich im Rahmen des Frühhandels Rücksetzer ein, die den Nasdaq zurück in den Dunstkreis der SMA20 gebracht haben.

Die Bullen müssen versuchen, den Nasdaq per Stundenschluss über der SMA20 zu halten. Sollte dies gelingen, so gilt es nachfolgend weiter aufwärtszulaufen. Je dynamischer dies abgebildet werden kann, desto wahrscheinlicher ist es, dass es an das Allzeithoch geht. Über dieser Marke könnte der Nasdaq unsere übergeordneten Anlaufziele bei 22.345/75 Punkte und 22.590/610 Punkte anlaufen...

