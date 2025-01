Heilbronn (ots) -Brände können jederzeit und überall auftreten - auch im eigenen Unternehmen. Mit der Brandschutzhelfer-Ausbildung von PRIMEROS stellen Betriebe sicher, dass im Ernstfall sofort kompetente Hilfe vor Ort ist und größere Schäden effektiv verhindert werden. Warum gut geschulte Brandschutzhelfer für jedes Unternehmen unverzichtbar sind und welche besonderen Vorteile die Ausbildung bei PRIMEROS bietet, erfahren Sie hier.Ein Schwelbrand in der Lagerhalle, eine defekte Kaffeemaschine im Büro oder eine Funkenbildung in der Werkstatt - Brände können überall und jederzeit entstehen. In solchen Momenten zählt jede Sekunde, um größeren Schaden abzuwenden. Doch wie gut ist das eigene Unternehmen darauf vorbereitet? Fehlen etwa die gesetzlich vorgeschriebenen Brandschutzhelfer oder sind nicht ausreichend ausgebildet, kann das fatale Folgen haben: Brände breiten sich unkontrolliert aus, verursachen immense Sachschäden und gefährden Menschenleben. Geschulte Brandschutzhelfer wissen, wie sie im Ernstfall schnell und richtig handeln, um Feuer frühzeitig zu bekämpfen und Schäden zu begrenzen. Unternehmen, die hier sparen, riskieren nicht nur rechtliche Konsequenzen, sondern auch die Existenz ihrer Firma. "Ohne gut ausgebildete Brandschutzhelfer fehlt in vielen Betrieben die entscheidende erste Verteidigungslinie gegen Brände", warnt Jan Christof Lehr, Geschäftsführer von PRIMEROS. "Das kann fatale Folgen haben - von hohen Sachschäden bis hin zu gefährdeten Menschenleben.""Ein gut ausgebildeter Brandschutzhelfer ist mehr als nur ein gesetzliches Muss - er ist ein Garant für Sicherheit und eine Investition in die Zukunft eines Unternehmens", fügt er hinzu. Als führender Anbieter für Notfall- und Brandschutzschulungen in Deutschland, setzt PRIMEROS genau hier an: Gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Sevim Bayrak hat Jan Christof Lehr ein Unternehmen aufgebaut, das sich durch Qualität, Innovation und Praxisnähe auszeichnet. Von kleinen Betrieben bis hin zu großen Konzernen - das Ziel bleibt stets dasselbe: Mitarbeiter so auszubilden, dass sie im Ernstfall schnell und sicher handeln können. Die inhaltliche Gestaltung und Qualitätssicherung der Seminare liegt in den Händen von Ausbildungsleiter Franz Peter Mosa: Er sorgt dafür, dass die Schulungen nicht nur den aktuellen gesetzlichen Vorgaben entsprechen, sondern auch auf die individuellen Bedürfnisse der Unternehmen abgestimmt sind. "Brände sind oft unberechenbar. Daher legen wir großen Wert darauf, dass unsere Teilnehmer nicht nur wissen, was zu tun ist, sondern dies auch in realistischen Szenarien üben können", erklärt Jan Christof Lehr von PRIMEROS.Diese Vorteile bietet eine Brandschutzhelfer-Ausbildung bei PRIMEROSEine Brandschutzhelfer-Ausbildung von PRIMEROS ist der Schlüssel zu maximaler Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz. Dabei kann grundsätzlich jeder Mitarbeiter zum Brandschutzhelfer ausgebildet werden, solange er physisch und psychisch dazu in der Lage ist, im Ernstfall zu handeln. Durch praxisnahe Schulungen werden Mitarbeiter zu echten Ersthelfern im Brandfall - bereit, Schäden zu minimieren und Leben zu retten, noch bevor die Feuerwehr eintrifft. Das Ergebnis: weniger Risiken, weniger Verluste, mehr Sicherheit. Gleichzeitig schafft die Ausbildung ein unschätzbares Sicherheitsgefühl im Team. Mitarbeiter wissen, wie sie im Notfall handeln müssen, und agieren selbstbewusst und koordiniert. Das stärkt nicht nur die Sicherheitskultur, sondern auch das Vertrauen in den Arbeitsplatz."Und das Beste: Wir vereinen gesetzliche Konformität mit Flexibilität", betont Jan Christof Lehr. "Dank innovativer Online-Theorie und praktischer Übungen sparen Unternehmen Zeit, senken Kosten und setzen auf eine nachhaltige Lösung, die nicht nur Vorschriften erfüllt, sondern letztendlich auch echte Sicherheit garantiert."Online und praxisnah: Der neue Standard für Brandschutzhelfer-SchulungenIn insgesamt acht Unterrichtseinheiten in hybrider Form werden die Teilnehmer zum Brandschutzhelfer ausgebildet. Dabei setzt PRIMEROS auf Effizienz und Flexibilität: So werden Elemente einer Präsenzschulung vor Ort mit Online-Lernmaterialien und virtuellen Lernplattformen ergänzt. Dies bringt für die Teilnehmer und auch deren Unternehmen gleich mehrere Vorteile mit sich: von der Flexibilität im Lernprozess, über die Kosteneffizienz bis hin zur Zeitersparnis und individuellen Anpassung.So lernen die Teilnehmer effizient alles, was es zum Thema Brandschutz zu wissen gibt. Die Inhalte umfassen dabei verschiedene Themenbereiche: Von den rechtlichen Grundlagen über Brandverhütung, korrektes Verhalten im Brandfall sowie den Einsatz von Feuerlöschern und anderen Löschmitteln im Rahmen der Brandbekämpfung bis hin zur Räumung von Gebäuden und der Evakuierung von Personen wird alles abgedeckt. Neben den theoretischen Grundlagen wird das Gelernte auch in realistischen Szenarien in der Praxis angewendet. "Die Teilnehmer üben den Umgang mit verschiedenen Löschgeräten, das Verhalten bei Rauchentwicklung und die sichere Evakuierung", erklärt Ausbildungsleiter Franz Peter Mosa. Diese praktischen Übungen finden in kleinen Gruppen statt, um eine intensive Betreuung und individuelle Rückmeldungen zu gewährleisten. Am Ende der Schulung steht eine Prüfung, deren Bestehen den Teilnehmern das nötige Zertifikat einbringt, das ihre Qualifikation als Brandschutzhelfer bescheinigt."Die Ausbildung wird regelmäßig an betriebliche Veränderungen und gesetzliche Vorgaben angepasst und sollte alle drei bis fünf Jahre wiederholt werden, um die Kenntnisse aufzufrischen", betont Jan Christof Lehr. "Wir empfehlen jedoch einen häufigeren Rhythmus von zwei Jahren, um Routine und Sicherheit im Ernstfall zu gewährleisten." Jan Christof Lehr bringt es auf den Punkt: "Im Brandfall zählt jede Sekunde. Ein gut ausgebildeter Brandschutzhelfer kann in diesen entscheidenden Momenten die Kontrolle übernehmen und Schäden verhindern - bevor aus einem kleinen Feuer eine Katastrophe wird."Sie sind auf der Suche nach einer Möglichkeit, Ihre Mitarbeiter zum Brandschutzhelfer ausbilden zu lassen und wollen auf eine qualifizierte und moderne Ausbildung setzen? Dann melden Sie sich jetzt bei PRIMEROS (https://brandschutzhelferausbildung.de/) und vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch!Pressekontakt:PRIMEROS Qualification GmbHGeschäftsführer: Sevim BayrakGründer: Dr. Jan Christof LehrE-Mail: info@primeros.deWebsite: https://www.primeros.de/Original-Content von: PRIMEROS Qualification GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177001/5955214