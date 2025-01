Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt halten sich die Kursausschläge am Donnerstag in Grenzen. Am späten Vormittag notiert der Leitindex SMI bei relativ ruhigem Handel etwas schwächer. «Augen und Ohren sind voll nach Westen gerichtet», sagte ein Händler. Die Anleger seien verunsichert und warteten auf Klarheit bezüglich der Handelspolitik und der Zollpläne des neuen US-Präsidenten Donald Trump, daher bröckelten die Kurse auch ein wenig ab. Zudem wäre ...

