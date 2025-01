Alhambra, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Ortel, ein Unternehmen von Photonics Foundries, gab heute die erfolgreiche Übertragung der Waferfertigung für seine hochleistungsfähige CW-C-Band-Lasermodulplattform an das Canadian Photonics Fabrication Centre (CPFC) bekannt. Das CPFC ist die führende III-V-Halbleiter-Wafergießerei in Nordamerika. Die Übertragung gewährleistet eine ununterbrochene Versorgung mit Wafern und einen reibungslosen Übergang dieses branchenführenden Lasers in die ständig wachsenden Märkte wie LIDAR, faseroptische Sensorik, kohärente und extern modulierte faseroptische Kommunikation sowie Test- und Messverfahren.Der Laser zeichnet sich durch eine schmale Strichbreite (typischerweise 50 kHz), hohe Leistung (bis zu 100 mW) und geringes Rauschen aus. Der Laser ist auch für DWDM-Anwendungen verfügbar, da er im ITU-Wellenlängenraster angeboten wird. Er wird als Modell 1790 in 14-Pin-Butterfly-Form und als Modell 1995 in einem gekühlten TO56-Gehäuse angeboten, aber auch in verschiedenen Standard- oder kundenspezifischen Chip-on-Sub-Montageformen. Erste Kundenmuster werden im Februar verfügbar sein, die Verfügbarkeit der voll qualifizierten Produktionsgeräte wird für das zweite Quartal 2025 erwartet."Während des gesamten Entwicklungs- und Qualifizierungsprozesses haben wir uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem Team des CPFC gefreut", so Grant Olecko, Vice President of Product Line Management bei Ortel. "Ihre Waferfertigung ist eine hochmoderne Anlage, die gegenüber der früheren Emcore-Fertigung entscheidende Vorteile bietet, darunter Versorgungssicherheit, kundenspezifisches Epitaxiewachstum, überlegene Technologie und erhebliche Kapazitätsverbesserungen. Die beeindruckenden Weltklasse-Wissenschaftler und -Ingenieure des CPFC setzen hochentwickelte Werkzeuge und fortschrittliche Verfahrenstechniken ein, um unseren Kunden zu außergewöhnlicher Präzision und optimierter Laserleistung zu verhelfen. Diese Fähigkeiten in Verbindung mit Ortels anerkannten Stärken in der Geräteentwicklung, der vertikalen Integration und der globalen Expertise stellen einen erheblichen Vorteil für Kunden dar.""Wir freuen uns, unsere langfristige Beziehung mit Ortel zu formalisieren", sagte Velko Tzolov, Generaldirektor von CPFC. "Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, gemeinsam an innovativen Technologien zu arbeiten, die die Leistung von Bauelementen entscheidend verbessern und gleichzeitig eine hochzuverlässige Waferfertigung gewährleisten."Das CPFC, das beim National Research Council of Canada angesiedelt ist, beherbergt ein umfassendes Instrumentarium für die kommerzielle Produktion von Photonenchips, einschließlich kundenspezifischer Epitaxiewachsstumsservices. Seit 2004 haben die Fachkenntnisse des CPFC in der Herstellung von Halbleiterlasern, optischen Verstärkern, Hochgeschwindigkeitsmodulatoren, Mikro-LEDs und GaN-RF-ICs es Partnern und Kunden ermöglicht, bahnbrechende Technologien auf den Markt zu bringen.Informationen zu OrtelSeit Jahrzehnten ist Ortel ein klarer Marktführer bei der Bereitstellung von erstklassigen optischen und HF-Leistungstechnologien für eine Vielzahl von Branchen. Unser Team steht weiterhin an der Spitze der Innovation in den Bereichen Vorverzerrung, Linearität und Bandbreite. Ortel bietet Produkte in den Bereichen Funk, Sensorik, Satellitenkommunikation, Breitband und mehr an. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ortel.com.Informationen zu Photonics Foundries, Inc.Photonics Foundries bietet die eleganteste Lösung der Branche für komplexe opto-elektronische Technologien. Photonics Foundries hat Ortel 2023 übernommen. www.photonicsfoundries.com/Kontakt: pam.crowley@photonicsfoundries.com 408-529-9655Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2604340/Ortel_C_Band__High_Power_Laser.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2363082/Photonics_Foundries_Ortel_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ortel-kundigt-umzug-der-wafer-fertigung-fur-sein-flaggschiff-produkt-den-c-band-dauerstrichbetrieb-hochleistungslaser-ins-kanadische-photonics-fabrication-centre-an-302358922.htmlOriginal-Content von: Photonics Foundries, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178405/5955845