Die BlackRock Throgmorton Trust plc setzt ihre aktive Portfolioverwaltung mit einem weiteren strategischen Aktienrückkauf fort. Das Unternehmen erwarb am 23. Januar 2025 insgesamt 100.000 eigene Stammaktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 583,45 Pence pro Aktie, die nun in der Gesellschaftskasse gehalten werden. Nach Abwicklung dieser Transaktion wird sich das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft auf 83.521.864 Stammaktien belaufen, wobei 19.688.000 Aktien in der Gesellschaftskasse verbleiben. Bemerkenswert ist, dass die in der Gesellschaftskasse gehaltenen Aktien keine Stimmrechte besitzen und nach der Abwicklung etwa 19,08 Prozent des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft ausmachen werden.

Positive Entwicklung der Nettovermögenswerte

Die ungeprüften Nettovermögenswerte des Trusts zeigen zum Geschäftsschluss am 22. Januar 2025 eine beachtliche Entwicklung. Der Kapitalwert erreichte 635,82 Pence, während der Wert einschließlich der laufenden Jahreserträge bei 653,57 Pence lag. Diese Zahlen spiegeln die robuste Performance des Trusts wider und unterstreichen die erfolgreiche Umsetzung der Anlagestrategie. Die Bewertung der Investitionen erfolgte dabei auf Basis der Geldkurse, was einen konservativen Ansatz bei der Vermögensbewertung verdeutlicht.

