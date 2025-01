In dem Jahr 2024 verzeichneten die Spargelexporte Perus einen Rückgang: 119.652 Tonnen brachten 477,9 Millionen USD ein, was einem Rückgang von 7 % in der Menge und 6 % im Wert gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bildquelle: Pixabay Die Exporte im Dezember brachten gemischte Ergebnisse, mit einem Anstieg von 23 % in der Menge, aber einem Rückgang von 6 % im Wert, bedingt...

