Paris/London/Zürich - An den europäischen Börsen ist es am Freitag weiter nach oben gegangen. Günstige Signale zur US-Zollpolitik brachten dabei Branchen mit grösserem China-Geschäft zum Laufen. Der EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag 0,64 Prozent auf 5.250,69 Punkte. Ausserhalb des Euroraums zog der Schweizer Leitindex SMI mit 0,36 Prozent auf 12.309,62 Punkte nicht ganz so stark an. Der britische FTSE 100 verlor unterdessen 0,34 Prozent auf 8.536,40 ...

