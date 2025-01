DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: PORR und STRABAG erneuern Luegbrücke an der Brenner Autobahn

Frankfurt (pta/26.01.2025/08:30) - Am 16. Januar 2025 berichtete die PORR über einen bemerkenswerten Auftrag, den sie gemeinsam mit der STRABAG erhalten haben.

So hat die 1,8 km lange Luegbrücke an der A13 Brenner Autobahn in Tirol nach über 55 Jahren das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Mit durchschnittlich 32.000 Fahrzeugen täglich ist sie ein kritischer Verkehrsknotenpunkt. Die ASFINAG beauftragte ein Konsortium aus PORR und STRABAG mit dem kompletten Neubau, der bis Ende 2030 abgeschlossen sein soll.

Technische Herausforderungen und Bauablauf

Das Projekt umfasst den Bau einer Plattenbalkenbrücke in Verbundbauweise, wobei das bestehende Bauwerk schrittweise durch zwei getrennte Tragwerke ersetzt wird. Eine besondere Herausforderung stellt die Überbrückung der Sill dar, die ein 110 m langes Teiltragwerk mit Pfeilerhöhen bis zu 60 m erfordert. Die extreme Hanglage macht sowohl den Abbruch als auch den Neubau zu einer komplexen Aufgabe.

Effiziente Bauweise und Verkehrsführung

Die Sanierungsarbeiten werden mithilfe von LEAN Construction durchgeführt. Bis Ende 2027 wird zunächst seitlich der bestehenden Brücke ein neues Tragwerk errichtet, das später zur Richtungsfahrbahn Innsbruck wird. Nach Umleitung des Verkehrs auf dieses neue Tragwerk wird die alte Brücke abgerissen und durch ein zweites Teiltragwerk für die Richtungsfahrbahn Brenner ersetzt.

Experteneinschätzungen zur Erneuerung der Luegbrücke

PORR CEO Karl-Heinz Strauss betont die Wichtigkeit regelmäßiger Brückenwartung und die Herausforderungen des Projekts. STRABAG CEO Klemens Haselsteiner unterstreicht das Ziel, eine sichere und langlebige Verbindung zu schaffen. ASFINAG-Vorstand Hartwig Hufnagl hebt die Bedeutung des Projekts für den Wirtschaftsstandort Tirol hervor und nennt als Ziel den Baubeginn im Frühjahr 2025 mit Fertigstellung der ersten neuen Brücke Ende 2027.

Auswirkungen und Ausblick

Das Projekt wird die Sicherheit und den Verkehrsfluss auf dieser wichtigen Alpenroute erheblich verbessern. Die Erfahrung der beteiligten Unternehmen, insbesondere die Expertise der PORR im internationalen Brückenbau, verspricht eine erfolgreiche Umsetzung dieses anspruchsvollen Infrastrukturvorhabens.

Die PORR demonstriert internationale Expertise im Brückenbau

Die PORR hat sich durch ihre umfangreichen Erfahrungen als Spezialistin im internationalen Brückenbau etabliert. Ein aktuelles Beispiel für ihre Kompetenz ist ein Großprojekt in Rumänien: Dort realisiert das Unternehmen in einem ambitionierten Zeitrahmen von lediglich 44 Monaten einen etwa 10 km langen Abschnitt der Autobahn Sibiu-Pite?ti. Dieses komplexe Infrastrukturvorhaben umfasst nicht nur den Bau von zehn Brücken, sondern auch die Errichtung von zwei Überführungen und einem Tunnel.

