Die Zukunft von Tiktok in den USA ist immer noch unklar. Manche Apps profitieren schon jetzt von der unsicheren Lage der Konkurrenz. Besonders ein Konzern fällt dabei auf. Nur wenige Stunden war Tiktok am 19. Januar in den USA offline, bevor die App wieder für Nutzer:innen zugänglich war. Das Hin und Her geht jedoch weiter. Tiktok, Capcut und Lemon8 sind weiter aus den App-Stores verschwunden Aktuell haben nur US-Nutzer:innen, die die App auf dem ...

