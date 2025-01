NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Hugo Boss von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 50 auf 45 Euro gesenkt. Auch 2025 dürften sich die Unternehmen im Bereich Luxus-Konsumgüter sehr unterschiedlich entwickeln, schrieb Analyst James Grzinic in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Inditex ist sein Top-Favorit und auch die dänische Pandora empfahl er zum Kauf. Boss stuft er derweil trotz des schwachen Laufs der Aktien im Vorjahr ab. Es sei noch nicht der richtige Zeitpunkt zum Einstieg. Es gebe weiter Hürden für eine Gewinnbelebung. Er will zunächst eindeutige Anzeichen für eine Nachfrageerholung abwarten./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2025 / 03:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2025 / 05:00 / ET

DE000A1PHFF7