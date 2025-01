FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Im Dax setzt sich die Konsolidierung der Rekordrally am Montag wohl zunächst fort. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent tiefer auf 21.304 Punkte. Am Freitagvormittag hatte er mit 21.520 Punkten einen weiteren Höchststand erreicht. Nach gut 8 Prozent Plus im noch jungen Jahr verließen den Dax dann zunächst die Kräfte. Im Dax stehe die "überfällige Korrektur" bevor, schrieb der technische Analyst Christoph Geyer in seinem aktuellen Marktkommentar. "Jeder Trend muss korrigiert werden. So oder so ähnlich könnte man die aktuelle Lage im Dax beschreiben", so Geyer. Als erste Unterstützung macht er das jüngste Ausbruchsniveau bei rund 20.500 Punkten aus.

USA: - MODERATE VERLUSTE - Nach der jüngsten Gewinnserie haben die US-Aktienmärkte am Freitag etwas auf die Bremse getreten. Quartalszahlen einiger großer US-Unternehmen sowie Zoll-Aussagen von Präsident Donald Trump in Richtung China standen im Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,32 Prozent bei 44.424,25 Punkten, nachdem er tags zuvor um knapp ein Prozent zugelegt hatte. Daraus resultierte für den US-Leitindex ein Wochengewinn von mehr als zwei Prozent. Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag um 0,29 Prozent auf 6.101,24 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,58 Prozent auf 21.774,01 Punkte abwärts. Auf Wochensicht steht damit für den technologielastigen Index ein Plus von gut anderthalb Prozent zu Buche.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. In China überlagerte KI-Optimismus im Zuge eines aktualisierten KI-Modells des chinesischen Start-ups DeepSeek zumindest ein Stück weit triste Wirtschaftsdaten und weiterhin schwelende Zoll-Sorgen mit Blick auf den Handelskonflikt mit den USA. So kamen Berichte auf, das neueste KI-Modell von DeepSeek sei kosteneffizient und komme auch mit Chips mit geringerer Leistung aus. Der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg im späten Handel um rund ein Prozent und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten gewann zuletzt 0,2 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel hingegen kurz vor dem Handelsschluss um 0,9 Prozent. Hier gerieten vor Techwert wie Tokyo Electron, Advantest und Softbank stark unter Druck.



DAX 21.394,93 -0,08%

XDAX 21.363,56 -0,57%

EuroSTOXX 50 5.219,37 0,04%

Stoxx50 4.526,70 0,13%



DJIA 44.424,25 -0,32%

S&P 500 6.101,24 -0,29%

NASDAQ 100 21.774,01 -0,58%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 131,59 0,20% °



DEVISEN:





Euro/USD 1,0463 -0,30%

USD/Yen 156,05 0,09%

Euro/Yen 163,27 -0,21%

°



BITCOIN:





Bitcoin 100.271 -2,24%

(USD, Bitstamp)

°



ROHÖL:





Brent 77,86 -0,64 USD WTI 74,02 -0,64 USD °



