Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die EZB dürfte den Einlagensatz senken, obwohl die Inflation im Januar hoch bleibt, so die Analysten der Helaba. Die Geldpolitik befinde sich damit im Übergang vom restriktiven in den neutralen Bereich.Seit dem furiosen Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident sei der Druck in Politik und Wirtschaft offenbar noch größer geworden, die Auswirkungen seiner (möglichen) Entscheidungen in die Überlegungen einzubeziehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...