Wien (www.fondscheck.de) - Immer mehr Anleger stecken ihr Geld in börsengehandelte Fonds, so die Experten von "FONDS professionell". In Europa hätten im vergangenen Jahr zwei Felder des ETF-Markts besonders stark zulegen können. Das Wachstum locke zudem immer mehr neue Anbieter in das Geschäft, zeige eine Analyse. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...