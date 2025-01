Morrisville, N.C. (ots/PRNewswire) -Solvias, ein globaler Anbieter von Chemie-, Herstellungs- und Kontrollanalysen (CMC), gab heute die Eröffnung seines hochmodernen Center of Excellence for Biologics and Cell and Gene Therapy im Herzen des Research Triangle Park (RTP) in North Carolina bekannt. Die neue Einrichtung erweitert Solvias' globales Netz von Kompetenzzentren und unterstreicht das Engagement von Solvias, transformative Therapien für Krebs und seltene Krankheiten voranzutreiben.Das neue Zentrum mit einer Fläche von 50.000 Quadratmetern ist das nordamerikanische Flaggschiff von Solvias für analytische Dienstleistungen für große Moleküle, die die Entwicklung und Vermarktung innovativer Biologika beschleunigen sollen. Die Anlage wird in den nächsten drei Jahren rund 200 neue Arbeitsplätze in der Region Raleigh-Durham schaffen und wird in zwei Phasen in Betrieb gehen:- Phase 1: Ein 20.000 Quadratmeter großer Raum für cGMP-Freigabetests mit zellbasierten Wirksamkeits- und Molekulartests, der sofort in Betrieb genommen werden kann.- Phase 2: Weitere 30.000 Quadratmeter werden voraussichtlich im Juli 2025 eröffnet und bieten erweiterte Möglichkeiten für Stabilitätstests und fortschrittliche biophysikalische Charakterisierung.Ausgestattet mit modernsten analytischen Instrumenten, Laborautomatisierung und fortschrittlichen digitalen Managementsystemen bietet das neue Zentrum umfassende GMP-Tests für Zell- und Gentherapien, monoklonale Antikörper (mAbs) und andere biologische Arzneimittel, von der präklinischen Phase bis zur kommerziellen Freigabe."Das Kompetenzzentrum im RTP ist ein Meilenstein im Rahmen der globalen Wachstumsstrategie von Solvias", sagte Archie Cullen, Chief Executive Officer von Solvias. "Durch die Kombination des Fachwissens unseres Teams mit fortschrittlicher Technologie wollen wir einen neuen Maßstab für die Bereitstellung hochwertiger, zuverlässiger analytischer Unterstützung setzen. Es ist eine Ehre, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt bahnbrechende Therapien zur Verfügung zu stellen.""Wir konzentrieren uns darauf, unseren Kunden mit unserer analytischen Kompetenz zum Erfolg zu verhelfen. Wir stellen die bestmöglichen Talente als technische Partner für unsere Kunden ein und helfen ihnen, Therapien schneller und effizienter auf den Markt zu bringen. Mit dieser Investition wollen wir ein integraler Bestandteil des US-amerikanischen Ökosystems für biopharmazeutische Innovationen werden", sagte Ilya Koltover, Chief Commercial Officer von Solvias.Das neue Zentrum erweitert die globale Präsenz von Solvias auf sechs Kompetenzzentren und ist der zweite Standort des Unternehmens in Nordamerika. Weitere Informationen über das neue Center of Excellence von Solvias im RTP finden Sie unter solvias.com.Informationen zu SolviasSolvias ist ein globaler Anbieter von Chemie-, Herstellungs- und Kontrollanalysen (CMC) für die Life-Science-Industrie. Das Expertenteam verfügt über jahrzehntelange Erfahrung mit den gesetzlichen Bestimmungen für kleine Moleküle, Biologika sowie Zell- und Gentherapien. Solvias bietet End-to-End-Lösungen von der Prüfung von Rohstoffen bis zur Freigabe von Arzneimitteln und der API-Entwicklung für kleine Moleküle. Solvias hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Basel in der Schweiz und betreibt sechs globale Kompetenzzentren, die alle die höchsten ISO-, GMP-, GLP- und FDA-Standards erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter solvias.com.Medienkontakt:Stephen Smith, General Manager U.S.E-Mail: stephen.smith@solvias.comTelefon: +1 (919) 389-0377Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2605530/Solvias_Center_Biologics_Cell_Gene_Therapy.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2321760/solvias_logo_2clr_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/solvias-eroffnet-kompetenzzentrum-fur-biologika-sowie-zell--und-gentherapie-im-research-triangle-park-302359930.htmlOriginal-Content von: Solvias, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/124552/5957931