Calw (ots) -Ab dem 27. Januar 2025 präsentiert die Naturkosmetik-Marke aus dem Schwarzwald eine besondere Neuheit: die ikonischen ANNEMARIE BÖRLIND Augenpads by Matthias Schweighöfer. Diese inspirierende Co-Creation zwischen dem international bekannten Schauspieler und ANNEMARIE BÖRLIND vereint Pflege-Exzellenz mit Style und einer klaren Mission: "Gamechanger for your Eyes". Hier trifft High-Performance auf lässigen Lifestyle - für alle, die in Sachen Pflege neue Maßstäbe setzen wollen.Die schwarzen Augenpads im minimalistischen Unisex-Design sind ein echter Hingucker - inspiriert vom Schwarzwald. Doch nicht nur das Design überzeugt: Die Pads sind der perfekte Begleiter für alle, die frisch, wach und ready in den Tag starten wollen. "Win the eye game" lautet das Motto. Die innovative Formel aus vier Hyaluronsäuren und Gerstenextrakt sorgt für einen Feuchtigkeitsboost, glättet die Haut sichtbar, schützt sie vor freien Radikalen und unterstützt zugleich eine effektive Anti-Aging-Wirkung. Ob nach einer kurzen Nacht, einem langen Flug oder einfach zwischendurch - diese Augenpads liefern genau das, was du brauchst.Die Kooperation zwischen dem Familienunternehmen und Matthias Schweighöfer basiert auf Qualität, Natürlichkeit und Authentizität. Denn für Matthias, der oft auf Reisen ist oder lange Drehtage hat, sind die Augenpads die perfekte Kombination aus innovativer Pflege und modernem Design - ein Must-have für alle, die effektive, coole Pflegeprodukte schätzen.Matthias Schweighöfer über die Co-Creation: "Die Zusammenarbeit mit ANNEMARIE BÖRLIND war von Anfang an besonders. Wir hatten sofort einen kreativen Flow und eine gemeinsame Vision. Das Ganze hat als Instagram-Kooperation angefangen, und jetzt bringen wir ein Produkt auf den Markt, das zu 100 Prozent zu mir passt. Die Augenpads sehen nicht nur super aus, sie haben auch einen echten Sofort-Effekt: Sie lassen dich direkt frischer und erholter aussehen - und das trägt total zu deinem Wohlbefinden bei. Für mich war wichtig, dass sie einfach anzuwenden sind - egal ob zuhause am Morgen oder unterwegs. Ich bin mega gespannt, wie sie bei den Leuten ankommen. Und, wer weiß, was wir noch alles zusammen machen!"Auch bei ANNEMARIE BÖRLIND ist man stolz auf die Zusammenarbeit. Nicolas Lindner, Geschäftsführer der Marke, fasst es so zusammen: "Mit Matthias haben wir einen Partner, der perfekt zu uns passt. Wir teilen die Leidenschaft für Qualität und die Balance zwischen Detailverliebtheit und Pragmatismus - das macht die Zusammenarbeit so unkompliziert. Es ist großartig, eines unserer beliebtesten Produkte mit ihm weiterzuentwickeln und daraus ein cooles Lifestyle-Piece zu machen."Über das Unternehmen BÖRLIND:Seit 1959 steht ANNEMARIE BÖRLIND für eine einzigartige Symbiose von Natur und Wissenschaft. Im Schwarzwald ansässig, setzt das Familienunternehmen mit über 280 engagierten Mitarbeitenden weltweit Maßstäbe in der Naturkosmetik. Dank kontinuierlicher Innovationen und einem tief verwurzelten Bekenntnis zur Nachhaltigkeit zählt BÖRLIND heute zu den führenden Naturkosmetikmarken weltweit. Die sorgfältige Auswahl naturbelassener Rohstoffe und eine wissenschaftlich fundierte Entwicklung hochwirksamer Pflegeprodukte: BÖRLIND verbindet Tradition und Innovation, um authentische Naturkosmetik zu schaffen, die nicht nur verschönert, sondern auch ein verantwortungsbewusstes Leben unterstützt. Das Unternehmen ist stolz darauf, seine Produkte im Einklang mit der Natur zu entwickeln und dabei höchste soziale und ökologische Standards einzuhalten.