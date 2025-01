Verwechslung im Weltall: Ein PR-Coup von SpaceX-Boss Elon Musk aus dem Jahr 2018 hat für Verwirrung gesorgt. Forschende finden das wenig amüsant. Am 2. Januar gab das Minor Planet Center (MPC) am Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge, Massachusetts, bekannt, man habe einen ungewöhnlichen Asteroiden entdeckt. Die Umlaufbahn von 2018 CN41 war auffällig: Das Objekt kam bis auf weniger als 240.000 Kilometer an die Erde heran, was es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...