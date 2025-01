Zürich - Der Franken hat am Montag wieder einmal vom Ruf als sicherer Hafen profitiert. Dabei hat er sowohl zum Dollar als auch zum Euro an Wert gewonnen. Im Verlauf schmolzen die Gewinne zwar von den Höchstwerten ab. Dennoch liegt der Franken weiterhin klar im Plus. So wird das Währungspaar Euro-Franken aktuell zu 0,9463 gehandelt. Damit kostet der Euro zwar wieder etwas mehr als am Morgen (0,9447), doch das ist klar weniger als am Freitag, als ...

