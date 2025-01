Paris und London (ots/PRNewswire) -iM Global Partner (https://www.imgp.com/en/about-us) (iMGP) hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen sein Luxemburger Fondsangebot um den neuen iMGP Trinity Street Global Equity Fund erweitert hat. Dieser Fonds wird von Trinity Street Asset Management (TSAM), dem neuesten Partner von iMGP, verwaltet.Der Fonds verfügt über eine etablierte Erfolgsbilanz - die Strategie besteht bereits seit 2004 - und verwaltet ein Vermögen von über 160 Millionen US-Dollar. Ziel des Fonds ist es, weltweit in Unternehmen zu investieren, die positive strukturelle Veränderungen durchlaufen, um langfristiges Kapitalwachstum zu generieren. Das konzentrierte Portfolio besteht aus 30-35 Aktien, die nach einem Bottom-up-Ansatz ausgewählt werden.TSAM verfolgt eine fundamentale Anlagephilosophie, die sich darauf konzentriert, Unternehmen zu finden, die ihrer Meinung nach falsch bewertet sind, weil sie einen positiven strukturellen Wandel durchlaufen, der vom Markt nicht ausreichend wahrgenommen wird. Das Unternehmen ist opportunistisch und stilunabhängig, mit einem Anlageprozess, der darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die auf der Grundlage eines Zwei- bis Dreijahresausblicks mindestens 50 % Aufwärtspotenzial bieten.TSAM verfügt über ein erfahrenes und stabiles Investmentteam von acht Fachleuten, wobei die vier Portfoliomanager zusammen mehr als 100 Jahre Erfahrung vorweisen können. Der Fonds wird von Richard Bruce (Gründungspartner, CEO und Portfoliomanager), Ed Bell (Partner, stellvertretender CEO und Portfoliomanager), Nick Mayor (Partner, Head of Research und Portfoliomanager) sowie Piotr Janusz Krupa (Partner, Junior-Portfoliomanager) verwaltet. Unterstützt werden sie von einem erweiterten Team von Analysten. TSAM zeichnet sich auch dadurch aus, dass es selbst erheblich in die eigenen Strategien investiert ("Skin in the game").Richard Bruce von Trinity Street Asset Management sagte: "Wir freuen uns, dass unsere Strategie nun über die iMGP-Fondspalette verfügbar ist. Wir bei Trinity Street Asset Management sind der Meinung, dass die Auswirkungen des Wandels vom Markt aufgrund historischer Voreingenommenheit, kurzer Anlagehorizonte oder mangelnder globaler Perspektiven nicht ausreichend berücksichtigt werden. Unsere Anlagephilosophie ist seit 2003 unverändert geblieben".Julien Froger, Managing Director - Head of Europe, iM Global Partner, fügte hinzu: "Wir freuen uns, zum ersten Mal einen Fonds anbieten zu können, der von unserem jüngsten Partner, Trinity Street Asset Management, verwaltet wird, der sich uns im letzten Jahr angeschlossen hat. Trinity Street Asset Management ist einer der profiliertesten Manager im Bereich der globalen Aktien und verfügt über umfangreiche Erfahrungen und einen Ansatz, der nur schwer zu kopieren ist".media@imgp.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2606945/iM_Global_Partner.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1957526/iM_Global_Partner_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/im-global-partner-nimmt-einen-neuen-von-trinity-street-asset-management-verwalteten-fonds-in-sein-angebot-auf-302361105.htmlPressekontakt:+33 (0)1 88 40 75 16Original-Content von: iM Global Partner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147585/5958506