Paris (ots) -Mit einem köstlichen Detox-Rezept zeigt die französische Spitzenköchin Chloé Charles, wie sich Leichtigkeit und Genuss harmonisch verbinden lassen. Im Rahmen einer von der Europäischen Union kofinanzierten Kampagne zur Förderung von Käse aus Europa hat sie in Zusammenarbeit mit dem französischen Milchindustrieverband CNIEL ein Carpaccio aus Laguiole-Käse, Knollensellerie, Apfel, wildem Pfeffer und Haselnussöl kreiert - eine raffinierte, Kombination für bewussten Genuss.Für einen leichten Start ins JahrDer Jahresbeginn ist der ideale Zeitpunkt, um sich einer leichteren Küche zuzuwenden, ohne dabei auf Genuss und Geschmack zu verzichten. Um diesen Vorsatz kulinarisch umzusetzen, hat Chloé Charles ein Rezept entwickelt, das ideal ist, um das Jahr schwungvoll zu beginnen. Im Mittelpunkt dieser Detox-Kreation steht der Laguiole-Käse, ein traditioneller Kuhrohmilchkäse aus den Hochebenen des Aubrac.Laguiole - ein Käse aus den Hochebenen des AubracDer Name dieses aromatischen Käses stammt von der gleichnamigen Ortschaft im Département Aveyron, wo er seit Jahrhunderten in den typischen "Burons" - traditionellen Berghütten - hergestellt wird. Jede Käserinde trägt das unverwechselbare Stier-Logo sowie die Prägung "LAGUIOLE", die für seine Herkunft und Qualität bürgt.Chloé Charles kombiniert die frischen Kräuter- und Trockenfruchtnoten des Laguiole-Käses mit der knackigen Textur von Knollensellerie und der säuerlichen Süße von Äpfeln. Ein Schuss Haselnussöl sorgt für cremige Eleganz, wilder Pfeffer und gehackte Haselnüsse verfeinern dieses Detox-Gericht.Rezept: Laguiole-Käse-Carpaccio mit Knollensellerie, Apfel, wildem Pfeffer und HaselnussölZutaten - für 4 Personen:200 g KnollensellerieSaft einer halben Zitrone200 g Granny-Smith-Äpfel150 g Laguiole-KäseFür die Vinaigrette:100 ml Haselnussöl30 ml Xeres-Essig1 TL eingelegte Senfkörner1 Handvoll HaselnüsseEinige Estragon-BlätterZubereitung:Die Sellerieknolle schälen und mit einer Mandoline in sehr feine Scheiben schneiden. Die Selleriescheiben 3-4 Minuten in leicht gesalzenem, kochendem Wasser blanchieren, abtropfen lassen und abkühlen.Die Äpfel waschen und ebenfalls in sehr feine Scheiben schneiden.Die blanchierten Selleriescheiben und die Apfelscheiben mit Zitronensaft beträufeln, um Oxidation zu vermeiden.Den Laguiole-Käse in feine Späne hobeln.Die Zutaten für die Vinaigrette vermengen.Sellerie- und Apfelscheiben abwechselnd kreisförmig auf einem tiefen Teller anrichten und mit der Vinaigrette beträufeln.Mit Laguiole-Käsespänen und gehackten Haselnüssen bestreuen und mit einigen Estragonblättern garnieren.Über CNIEL:Der französische Milchindustrieverband CNIEL (Centre National Interprofessionnel de l'Économie Laitiére) führt die Vertreter der Wirtschaftsakteure des Milchsektors, Milchbauern, Molkereigenossenschaften und Industrielle sowie Akteure des Vertriebs, des Handels und der Gastronomie zusammen. Als politischer Knotenpunkt, mit Konsens als Entscheidungsmethode, handelt der CNIEL im Interesse der Branche und ihrer wirtschaftlichen und nachhaltigen Entwicklung. Innerhalb des CNIEL wird der Betriebsrahmen des Kuhmilchsektors festgelegt. Er ermöglicht die Erarbeitung gemeinsamer Strategien auf Basis eines permanenten Dialogs mit den Partnern der Branche und unter Berücksichtigung der Erwartungen der Verbraucher. Der CNIEL ist das Sprachrohr für dieses Gemeinschaftsprojekt gegenüber der Öffentlichkeit und den französischen und europäischen Behörden.