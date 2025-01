FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.01.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 1000 (1020) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 4090 (3790) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 720 (700) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1280 (1220) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 800 (770) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS RENEW HOLDINGS PRICE TARGET TO 1200 (1350) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1300 (1030) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1400 (1180) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2520 (2570) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 3300 (3400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HAYS PRICE TARGET TO 90 (100) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 340 (400) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES FORESIGHT GROUP PRICE TARGET TO 550 (540) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS GENUIT GROUP PRICE TARGET TO 450 (470) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS JUBILEE METALS PRICE TARGET TO 770 (830) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1300 (1000) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5600 (6000) PENCE - 'NEUTRAL'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob