Verteilerschlüssel für die Erlöse aus der Zentralvermarktung für die Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29 von DFL beschlossen



28.01.2025 / 11:30 CET/CEST

Das Präsidium des DFL Deutsche Fußball Liga e.V. hat am gestrigen Tage den Mechanismus zur Verteilung der Erlöse aus der Zentralvermarktung für die Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29 einstimmig beschlossen.



Mit seinem Beschluss hat das DFL-Präsidium das derzeitige System erhalten und zusätzlich neue Impulse gesetzt. Wie bisher werden die nationalen und internationalen Medienerlöse nach einer jeweils separaten Systematik an die Clubs ausgekehrt. Bei den nationalen Medienerlösen bleibt es bei den vier Säulen Gleichverteilung, Leistung, Interesse und Nachwuchs samt ihrer bisherigen Gewichtung. Der Anteil der 2. Bundesliga an den Auskehrungen wird auch in Zukunft 20 Prozent betragen.



Neue Maßnahmen ab der Saison 2025/26 umfassen:

Stärkung der zentralen Vermarktung: 50 Millionen Euro des Mehrerlöses werden für zentrale Wachstumsprojekte der DFL verwendet, um die Vermarktung zu stärken. Berücksichtigung von Fan- und Medienrelevanz: Die Säule "Interesse" wird erweitert, um das Fan- und Medieninteresse besser zu reflektieren, indem TV-Reichweiten und Mitgliederzahlen der Clubs einbezogen werden. Solidarbeitrag für nicht international spielende Clubs: Die UEFA-Solidaritätszahlungen an die 2. Bundesliga steigen auf zehn Millionen Euro, und fünf Millionen Euro werden an nicht international spielende Bundesliga-Clubs verteilt. Anreiz für den Einsatz von Talenten: Die Säule "Nachwuchs" wird angepasst, um den Einsatz junger, in Deutschland ausgebildeter Spieler stärker zu gewichten. Mit dem angepassten Schlüssel stärkt die DFL zugleich die Zentralvermarktung und honoriert den positiven Beitrag der Clubs zu Medien- und Faninteresse sowie zur Talentförderung.



Borussia Dortmund erwartet damit aus der nationalen und internationalen Zentralvermarktung der DFL leicht gesteigerte Erlösauskehrungen für den Vermarktungszyklus der Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29.





Dortmund, den 28. Januar 2025



