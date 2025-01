HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Das vorläufige operative Jahresergebnis (Ebitda) habe über dem Konsens und seiner Schätzung gelegen und zugleich am oberen Ende der vom Unternehmen bereitgestellten Prognosespanne, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Einen Ausblick auf 2025 wolle der Spezialchemiekonzern zusammen mit seinen endgültigen Zahlen am 12. März geben./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2025 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

DE000WCH8881