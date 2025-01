DETROIT (dpa-AFX) - Der Automobilhersteller General Motors (GM) geht mit Zuversicht ins neue Jahr. Der US-Konzern stellte am Dienstag bei der Vorlage der Jahreszahlen in Detroit einen deutlicheren Gewinnanstieg in Aussicht, als von Analysten erwartet. Zudem übertraf er für das vierte Quartal die Konsensprognosen der Marktexperten. Die Aktie legte daher in den USA vorbörslich um mehr als drei Prozent zu.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll 2025 13,7 bis 15,7 Milliarden US-Dollar erreichen, wie der Autobauer mitteilte. Zuvor hatte GM signalisiert, dass mit einem Ergebnis auf dem Vorjahresniveau zu rechnen sei, welches 14,9 Milliarden Dollar betrug. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll von 10,60 auf 11,00 bis 12,00 Dollar steigen. Hier hatten Analysten mit weniger gerechnet.

Im Schlussquartal belasteten wie erwartet Abschreibungen und Restrukturierungskosten für den Umbau des verlustreichen China-Geschäfts. Sie beliefen sich auf vier Milliarden Dollar, dazu kam eine halbe Milliarde an Kosten in Zusammenhang mit dem Stopp des Robotaxi-Projekts Cruise. Insgesamt verbuchte General Motors daher einen Verlust von knapp drei Milliarden Dollar im Quartal, verglichen mit einem Gewinn von gut zwei Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um mehr als die Hälfte auf 1,92 Dollar und lag über den Erwartungen der Analysten.

Der Umsatz wuchs im Schlussquartal um elf Prozent auf 47,7 Milliarden Dollar und übertraf ebenfalls die Marktprognosen. Insgesamt profitierte GM von einem robusten US-Geschäft. Zudem verbesserte das Unternehmen seine Entwicklung in China und erzielte im Schlussquartal einen kleinen bereinigten operativen Gewinn./nas/mne/stk