FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt von einer Kurserholung an der US-Technologiebörse Nasdaq dürfte auch der Dax zur Wochenmitte weiter Fahrt aufnehmen. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit einem Plus von 0,37 Prozent auf 21.510 Punkte. Das Rekordhoch von gut 21.520 Punkten vom vergangenen Freitag ist damit wieder greifbar.

Der Dax könnte seine chart- und markttechnische Konsolidierung nun doch schon wieder schneller verlassen, als gestern noch vermutet, schrieb am Morgen Analyst Martin Utschneider von Finanzethos.

In New York hatte am Vortag die Nasdaq die Sorgen vor chinesischer Konkurrenz durch das neueste KI-Modell des Start-up DeepSeek abgeschüttelt und deutliche Gewinne verbucht. Anleger konzentrieren sich nun am Abend auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed sowie nach dem US-Börsenschluss auf die Quartalszahlen von Technologie-Schwergewichten wie Microsoft, Meta und auch Tesla, die zur Gruppe der "Glorreichen Sieben" gezählt werden, sehr hoch bewertet sind und daher auch einzelne Indizes mitunter stark bewegen können./ajx/tih