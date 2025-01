Zürich - Trotz der laufenden Verkaufsgespräche hat der Reiseanbieter Hotelplan im vergangenen Jahr seine Rekordjagd fortgesetzt. Der Umsatz der Migros-Tochter stieg im Geschäftsjahr 2023/24 (per Ende Oktober) um 3 Prozent auf 1,78 Milliarden Franken. Das sei die dritte Höchstmarke in Folge, teilte die Hotelplan Gruppe am Mittwoch mit. Und dies trotz der politischen Krisen in wichtigen Destinationen und trotz des Verkaufsprozesses durch die Konzernmutter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...