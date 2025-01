Zürich - Angeführt von einer Erholung im Tech-Sektor zeigt sich der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch erneut freundlich. «Die DeepSeek-Unruhen vom Montag scheinen abgehakt, Anleger nutzen offenbar jeden Rücksetzer zum Einstieg», heisst es von Händlern. Zudem ist die Berichtssaison mittlerweile in vollem Gange und sorgt für teils starke Bewegungen in den einzelnen Titeln. Ansonsten wartet der Markt auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...