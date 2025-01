FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 12. Februar 2025





DONNERSTAG, DEN 30. JANUARTERMINE UNTERNEHMEN06:00 CHE: Bucher, Jahresumsatz06:30 SWE: Nordea Bank, Jahreszahlen06:45 CHE: ABB, Jahreszahlen06:55 ESP: BBVA, Jahreszahlen07:00 DEU: DWS, Jahreszahlen (10.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Deutsche Bank, Jahreszahlen (9.00 h Bilanz-Pk, 11.00 h Analystenkonferenz) 07:00 CHE: Roche, Jahreszahlen (14.00 h Analystenkonferenz) 07:00 CHE: STMicroelectronics, Jahreszahlen07:00 FIN: Nokia, Jahreszahlen07:30 NLD: KPN, Jahreszahlen07:30 FRA: Sanofi, Jahreszahlen (9.00 h Bilanz-Pk, 13.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Symrise, vorläufige Jahreszahlen (Call 9.00 h) 07:30 DEU: SNP, vorläufige Jahreszahlen08:00 CHE: Glencore, Jahresumsatz08:00 GBR: Sage Group, Q1-Umsatz08:00 GBR: BT Group, Q3-Zahlen08:00 GBR: Shell, Jahreszahlen08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Jahreszahlen08:00 SWE: Electrolux, Jahreszahlen09:00 DEU: KSB, Q4-Umsatz11:30 ESP: CaixaBank, Jahreszahlen12:00 USA: UPS, Q4-Zahlen12:30 USA: Cigna, Q4-Zahlen12:30 USA: Caterpillar, Q4-Zahlen14:00 USA: Mastercard, Q4-Zahlen15:30 USA: Walgreens Boots Alliance, Hauptversammlung22:00 USA: Visa, Q1-Zahlen22:05 USA: Intel, Q4-Zahlen22:30 USA: Apple, Q1-ZahlenTERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEITA: Assicurazioni Generali, Investor DayLUX: Eurofins Sientific, JahreszahlenSWE: Telia Company AB, JahreszahlenUSA: Altria, Q4-ZahlenUSA: Dow, Q4-ZahlenUSA: Weyerhaeuser Co, Q4-ZahlenUSA: Northrop Grumman, Q4-ZahlenUSA: ResMed, Q2-ZahlenUSA: Southwest Airlines, Q4-ZahlenUSA: Comcast, Q4-ZahlenUSA: Valero Energy, Q4-ZahlenUSA: International Paper, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:00 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 1/25

07:30 FRA: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Außenhandelspreise 12/24 und Jahr 2024

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 12/24

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 12/24

08:00 CHE: BAZG: Außenhandel/Uhrenexporte Dezember/Gesamtjahr 2024 08:30 HUN: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 1/25

09:00 AUT: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbrauchervertrauen 1/25 (vorläufig)

10:00 DEU: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 ITA: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 12/24

11:00 ITA: Arbeitslosenquote 12/24

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/25 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 1/25

11:00 EUR: Industrievertrauen 1/25

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 12/24

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 h Pk mit EZB-Chefin Christine Lagarde) 14:30 USA: BIP Q4/24 (vorab)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/24 (vorab)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 12/24



SONSTIGE TERMINE

09:10 DEU: Bundestag u.a. mit Regierungserklärung Wirtschaftsminister Robert Habeck zum Jahreswirtschaftsbericht

EUR: EU-Dialog zur Zukunft der Autoindustrie, Brüssel

Die EU-Kommission startet einen strategischen Dialog mit der europäischen Automobilindustrie, Sozialpartnern und anderen Interessengruppen zur Zukunft der Branche.

HINWEIS

KOR/CHN/SGP/HKG: Feiertag, Börsen geschlossen



FREITAG, DEN 31. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

02:00 KOR: Samsung Elelctronics, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Atoss Software, Jahreszahlen

07:00 CHE: Novartis, Q4-Zahlen (Pk 9.30 h)

07:00 SWE: SKF, Jahreszahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Jahreszahlen

10:00 DEU: Thyssenkrupp, Hauptversammlung, Bochum

11:00 DEU: Bosch, vorläufige Jahreszahlen

12:00 SWE: Autoliv, Q4-Zahlen

12:30 USA: Exxon Mobil, Q4-Zahlen

12:45 USA: Chevron, Q4-Zahlen

13:45 USA: AbbVie, Q4-Zahlen

14:30 USA: Colgate-Palmolive, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland BGR: Zentralbank, Zinsentscheid

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 12/24

00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 1/25

00:50 JPN: Industrieproduktion 12/24 (vorläufig)

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 12/24

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 12/24 und Jahr 2024

08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/25 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 12/24

09:00 CZE: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 12/24

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 1/25

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 1/25 11:00 ITA: Erzeugerpreise 12/24

12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/25 (vorläufig)

12:00 PRT: Industrieproduktion 12/24

14:00 DEU: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben Q4/24 (vorab) 15:45 USA: MNI Chicago PMI 1/25



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Destatis: Fluggäste und Luftfracht an deutschen Flughäfen, Jahr 2024

09:00 DEU: Veranstaltung Netzwerktreffen der Allianz der Chancen zum Wirtschaftsstandort Deutschland und die Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern u.a. mit dem FDP-Fraktionsvorsitzenden Christian Dürr und die Wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU, Julia Klöckner, Berlin

11:00 DEU: Jahrespressekonferenz des Handelsverbands Deutschland (HDE), Berlin

11:00 DEU: Pressegespräch Hannover Messe und Maschinenbauverband VDMA, Frankfurt/M.

HINWEIS

CHN/HKG: Feiertag, Börsen geschlossen



MONTAG, DEN 3. FEBRUARTERMINE UNTERNEHMEN07:00 CHE: Julius Bär, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: NXP Semiconductors, Q4-Zahlen

USA: Tyson Foods, Q1-Zahlen

USA: Kfz-Absatz 1/25



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25 (endgültig) 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 12/24

06:30 NLD: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig)

08:30 HUN: Handelsbilanz 12/24 (vorläufig)

08:30 CHE: BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q4/24

09:00 CHE: KOF Beschäftigungsindikator Q1/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 1/25 (vorläufig)

09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25

09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25 (endgültig) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25 (endgültig) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25 (endgültig) 10:00 GRC: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25 (endgültig) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25 (endgültig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 1/25 (vorab)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 1/25 (vorab)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25 (endgültig) 16:00 USA: Bauinvestitionen 12/24

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 1/25



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Pk des Bundesverbandes der Schuh- und Lederwarenindustrie e.V. anläßlich der Shoes Düsseldorf

11:0 DEU: Voraussichtlich zweite Tarifrunde zwischen Bahn und EVG - Gewerkschaft demonstriert gegen Zerschlagung +11.00 Kundgebung der EVG vor dem Berliner Hauptbahnhof zur Tarifrunde und politischen Fragen um die Zukunft des Bahnkonzerns

POL: Informelles EU-Ministertreffen für Wettbewerb, Warschau

POL: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten, Warschau

BEL: Informeller EU-Gipfel zum Thema Verteidigung



HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen



DIENSTAG, DEN 4. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Siltronic, Q4-Umsatz

07:00 CHE: UBS, Q4-Zahlen (Call 9.00 h)

07:00 FRA: BNP Paribas, Jahreszahlen

07:30 DEU: Infineon, Q1-Zahlen (8.00 h Pk, 9.30 h Analystencall) 07:30 AUT: Raiffeisen International, Jahreszahlen

07:30 AUT: OMV, Jahreszahlen

08:00 DEU: Hawesko, Jahreszahlen

08:00 GBR: Vodafone, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen

08:30 JPN: Nintendo, 9Monatszahlen

10:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Hauptversammlung 12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen

12:00 USA: Pepsico, Q4-Zahlen

12:30 USA: Merck & Co, Q4-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q4-Zahlen

13:15 USA: PayPal, Q4-Zahlen

14:00 NLD: Ferrari, Jahreszahlen

14:00 USA: Fox Corp, Q2-Zahlen

17:00 USA: Texas Instruments, Capital Markets Day

19:00 USA: IBM, Investor Day

22:00 USA: Spotify, Q4-Zahlen

22:05 USA: Alphabet, Q4-Zahlen

22:05 USA: Mondelez International, Q4-Zahlen

22:10 USA: AMD, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: AT&S, Q3-Zahlen

FRA: Dassault Systemes, Jahreszahlen

USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen

USA: Amgen, Q4-Zahlen

USA: Juniper Networks, Q4-Zahlen

USA: Cummins, Q4-Zahlen

USA: Snap Inc., Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 ROU: Erzeugerpreise 12/24

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 1/25

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/24

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/24 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Verwahrentgelte auf Sicht- und Spareinlagen, Karlsruhe

09:00 DEU: Abwicklungskonferenz 2025 der Finanzaufsicht BaFin, Frankfurt

10:00 DEU: Neuansetzung der Hauptverhandlung gegen Ex-Volkswagenchef Martin Winterkorn, Braunschweig

11:00 DEU: Online-PK VDI und IW zum Arbeitsmarkt für Ingenieure und IT-Fachkräfte, Düsseldorf

POL: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten, Warschau (zweiter und letzter Tag)

HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen



MITTWOCH, DEN 5. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 JPN: Toyota Motor, Q3-Zahlen

06:45 NOR: Equinor, Jahreszahlen

06:50 ESP: Banco Santander, Jahreszahlen

07:00 SWE: Husqvarna, Jahreszahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Jahreszahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Jahreszahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Jahreszahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Jahreszahlen

08:00 DNK: Vestas, Jahreszahlen

08:00 GBR: GSK, Jahreszahlen

08:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Jahreszahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Jahreszahlen

09:30 LUX: Stabilus, Hauptversammlung

10:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Hauptversammlung

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Dezember 2024 und Gesamtjahr 2024 10:00 DEU: KfW, Jahresauftakt-Pk, Frankfurt

12:30 USA: Walt Disney, Q1-Zahlen

13:00 USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen

18:30 DEU: Metro AG, Q1-Zahlen

22:00 NLD: Qiagen, Q4-Zahlen

22:00 USA: Align Technology, Q4-Zahlen

22:00 USA: Qualcomm, Q1-Zahlen

22:10 USA: Ford Motor Co, Q2-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: KBA veröffentlicht Kfz-Neuzulassungszahlen fu?r Januar GBR: ARM Holding, Q3-Zahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 1/25 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 1/25

08:45 FRA: Industrieproduktion 12/24

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 1/25

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 1/25

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 1/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 1/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 1/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 12/24

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 1/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 12/24

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 1/25

14:30 USA: Handelsbilanz 12/24

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 1/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 1/25

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Unternehmen Alstom und KNDS informieren u?ber aktuelle Entwicklungen und die Zukunft des Standortes Görlitz Anwesend sind u. a. Bundeskanzler Olaf Scholz, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, Alstom-Konzernchef Henri Poupart-Lafarge und IG Metall-Bezirksleiter Dirk Schulze.

09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu Corona-Hilfen Portugals fu?r die Airline TAP

DONNERSTAG, DEN 6. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Aurubis, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (7.30 h Pk, 8.30 h Analystencall) 07:00 DEU: Kion, Q4-Zahlen (Pre-Close Call)

07:00 FRA: Societe Generale, Jahreszahlen

07:00 NLD: ING Groep, Jahreszahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Jahreszahlen

07:00 SWE: Volvo Cars, Jahreszahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Erneuerungen 2025

08:00 GBR: AstraZeneca, Jahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Q4-Umsatz

08:00 SWE: Securitas AB, Jahreszahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Jahreszahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Jahreszahlen

08:00 DNK: Carlsberg, Jahreszahlen

10:00 NLD: Qiagen, Jahreszahlen (10.00 h Pk, 16.00 h Analystencall) 12:00 DEU: ING Deutschland, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

12:00 GBR: Linde, Q4-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q4-Zahlen

13:00 GBR: Sage Group, Hauptversammlung

13:00 USA: Philip Morris International, Q4-Zahlen

13:00 USA: Conoco Phillips, Q4-Zahlen

14:00 SWE: Volvo AB und Volvo Car AB, außerordentliche Hauptversammlung 17:45 FRA: Vinci, Jahreszahlen

18:00 FRA: L' Oréal, Jahreszahlen

22:00 USA: Expedia, Q4-Zahlen

22:05 USA: Verisign, Q4-Zahlen



ERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NOR: Telenor, Jahreszahlen

USA: Yum! Brands, Q4-Zahlen

USA: Hershey, Q4-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q1-Zahlen

USA: Eli Lilly, Q4-Zahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q4-Zahlen

USA: Intercontinental Exchange, Q4-Zahlen

USA: KKR & Co, Q4-Zahlen

USA: Sonos, Q1-Zahlen

USA: Warner Music Group, Q1-Zahl



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 12/24

08:00 SWE: Verbraucherpreise 1/25 (vorläufig)

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 12/24

08:30 HUN: Industrieproduktion 12/24

09:00 CZS: Verbraucherpreise 1/25 (vorläufig)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 12/24

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 1/25

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:30 USA: Produktivität ex Agrar/Lohnstückkosten Q4/24 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Pressegespräch Societe Generale: «Ausblick 2025 - die Finanzmärkte in einem komplexen Umfeld», Frankfurt

POL: Besuch der EU-Kommission zum Start der polnischen EU-Ratspräsidentschaft, Danzig

FREITAG, DEN 7. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen

07:30 DNK: Danske Bank, Jahreszahlen

07:30 SWE: Saab, Jahreszahlen

08:00 NOR: Yara, Jahreszahlen

09:00 FRA: L' Oréal, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

JPN: Mazda Motor, Q3-Zahlen

FIN: Konecranes Oyj, Jahreszahlen

ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Jahreszahlen

NOR: Schibsted, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 12/24 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 12/24

08:00 DEU: Handelsbilanz 12/24

08:45 FRA: Handelsbilanz 12/24

08:45 FRA: Leistungsbilanz 12/24

09:00 ESP: Industrieproduktion 12/24

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 1/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/25 (vorläufig) 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 12/24 (endgültig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 12/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Wahlkampfveranstaltungen zur Bundestagswahl in Rheinland-Pfalz, Rheinland-Pfalz + 16.30 Stromberg: CDU mit Kanzlerkandidat und CDU-Bundesvorsitzendem Friedrich Merz

DEU: Townhall-Veranstaltungen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Ludwigsburg/Calw Scholz will mit Bürgern ins Gespräch kommen.

+ 10.00: Townhall mit dem Ludwigsburger Bundestagsabgeordneten Macit Karaahmetoglu + 17.00: Townhall mit der SPD-Bundesparteivorsitzenden Saskia Esken

SONNTAG, DEN 9. FEBRUAR

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Erzeugerpreise 1/25

02:30 CHN: Verbraucherpreise 1/25



MONTAG, DEN 10. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

19:00 DEU: Neujahrsempfang Deutsche Börse, Eschborn

22:10 USA: Coty, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Banca Generali, Jahreszahlen

USA: McDonald's, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 12/24

07:00 FIN: Industrieproduktion 12/24

09:00 AUT: Industrieproduktion 12/24

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 2/25

11:00 GRC: Industrieproduktion 12/24



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Digital-Pk BTE Handelsverband Textil Schuhe Lederwaren, Düsseldorf

FRA: Beginn des zweitägigen internationalen Gipfels zum Thema Künstliche Intelligenz, Paris Frankreich empfängt Staats- und Regierungschef, Personen aus der Zivilgesellschaft und Vertreter internationaler Organisationen zu einem zweitägigen Gipfel zum Thema Ku?nstliche Intelligenz.

POL: Informelles Treffen der Entwicklungsminister der EU-Staaten, Warschau

DIENSTAG, DEN 11. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Ceconomy, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Tui, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Norma Group, Q4-Umsatz

07:00 ITA: UniCredit, Jahreszahlen

07:15 AUT: AMS Osram AG, Jahreszahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Jahreszahlen

08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen

08:00 FIN: Fortum, Jahreszahlen

08:00 GBR: BP, Jahreszahlen

12:00 USA: DuPont de Nemours, Q4-Zahlen

12:30 USA: Humana, Q4-Zahlen

12:55 USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen

13:00 USA: Marriott International, Q4-Zahlen

13:15 USA: S&P Global, Q4-Zahlen

18:00 FRA: Kering, Jahreszahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Jahreszahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: American International Group, Q4-Zahlen

USA: Lyft, Q4-Zahlen

USA: Gilead Sciences, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:30 HUN: Verbraucherpreise 1/25

12:00 LVA: Handelsbilanz 12/24



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Wirtschafts-Pk Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V. (VdL), Frankfurt/M.

10:00 DEU: BGH verhandelt zur Haftung von Geschäftsführern für Kartellbußgelder, Karlsruhe

DEU: Messe E-World - Energy & Water, Essen

Internationale Fachmesse und Kongress der Energie- und Wasserwirtschaft. +1030 Pk zu aktuellen Themen der Energiewirtschaft u.a. zu den Erwartungen an die ku?nftige Bundesregierung; u.a. mit BDEW-Chefin Kerstin Andreae, Amprion-Chef Christoph Mu?ller, Westenergie-Chefin Katherina Reiche und NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Gru?ne)

FRA: Ende des zweitägigen internationalen Gipfels zum Thema Künstliche Intelligenz, Paris

POL: Informelles Treffen der Entwicklungsminister der EU-Staaten (zweiter und letzter Tag), Warschau

MITTWOCH, DEN 12. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Teamviewer AG, Jahreszahlen (endgültig)

07:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen

07:00 NLD: Heineken, Jahreszahlen

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Q4-Umsatz

07:30 NOR: Storebrand, Jahreszahlen

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen

08:00 DEU: Verbio, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Deutsche Börse, Bilanz-Pk (hybrid), Frankfurt/M. 13:00 USA: CME Group, Q4-Zahlen

17:45 FRA: EssilorLuxottica, Jahreszahlen

17:45 FRA: Kleppiere, Jahreszahlen

17:45 FRA: Michelin, Jahreszahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen

CHE: Schindler, Jahreszahlen

FRA: Rexel, Jahreszahlen

NLD: Randstad, Jahreszahlen

USA: Biogen, Inc., Q4-Zahlen

USA: Kraft Heinz, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Geldmenge M3/25

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 1/25 (vorläufig)

09:00 CZS: Verbraucherpreise 1/25 (endgültig)

10:00 ITA: Industrieproduktion 12/24

12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/25 (endgültig)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 1/25

14:30 USA: Realeinkommen 1/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung der Tarifverhandlungen von Verdi zur Deutschen Post AG, Hamburg

DEU: Zweite Runde der Tarifverhandlungen für die Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland, Langen

09:30 DEU: Beginn «Frankfurt Digital Finance 2025» und «European Fintech Day» - Zweitägige Konferenz der europäischen Finanzindustrie, Frankfurt am Main Unter dem Motto «Time to act, Europe! Unleashing the potential of the financial industry» diskutieren Sprecher wie Christiana Riley (Regional Head of North America, Santander), Philippe Oddo (Geschäftsführender Gesellschafter und Vorstandsvorsitzender, ODDO BHF), Alexandre Prot (Co-Founder, Qonto), Nicola Beer (Vizepräsidentin, EIB), Burkhard Balz (Vorstand, Deutsche Bundesbank) und Tamaz Georgadze (CEO und Mitgründer, Raisin) über die Zukunft des europäischen Finanzplatzes.

