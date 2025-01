Auf ein herausforderndes, aber gutes Jahr 2024 blickte der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V. (VSSE) in seiner Generalversammlung zurück. Themen waren u. a. Stellungnahmen zur Kritik am Folien-gestützten Anbau vom Landwirtschaftsministerium in Hessen, bilaterale Abkommen für den Zugang zu Arbeitskräften aus Drittstaaten und die Aussetzung der...

Den vollständigen Artikel lesen ...