DORTMUND (dpa-AFX) - Niko Kovac ist neuer Trainer von Borussia Dortmund . "Ja, das kann ich bestätigen. Wir haben eine grundsätzliche Einigung erzielt", sagte BVB-Sportchef Lars Ricken beim Streamingdienst DAZN nach dem 3:1 in der Champions League gegen Schachtar Donzek. Kovac werde die Mannschaft des Fußball-Bundesligisten am Sonntag übernehmen. Er bekommt einen Vertrag über knapp anderthalb Jahre bis zum 30. Juni 2026.

Der 53 Jahre alte Kovac tritt die Nachfolge von Nuri Sahin als Chefcoach an. Interimsweise hatte nach dem Bundesligaspiel gegen den SV Werder Bremen auch noch gegen Donezk der dänische U19-Coach Mike Tullberg die BVB-Profis betreut.

Er soll auch am Samstag gegen den 1. FC Heidenheim noch mal auf der Bank sitzen, wie Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl vor dem Spiel gegen Donzek bereits verkündet hatten. "Mike hat einen Topjob gemacht, ab Sonntag geht es dann mit Niko weiter", betonte Ricken nach dem Sieg und dem Erreichen der Playoffs in der europäischen Meisterklasse.

Kovac übernimmt in Dortmund eine schwierige Mission. Der frühere Trainer von Eintracht Frankfurt, Bayern München und dem VfL Wolfsburg trainiert jetzt eine Mannschaft, die in dieser Saison weit hinter den eigenen Erwartungen und jenen der Bosse hinterherhinkt. In der Bundesliga liegt der BVB nur auf dem elften Tabellenplatz.

BVB liegt weit hinter dem eigenen Minimalziel



Eigentlich sehen sich die Dortmunder als Herausforderer des FC Bayern München und von Meister Bayer Leverkusen im Titelkampf. Mindestens die Champions-League-Qualifikation soll jedoch her - allein schon aus finanziellen Gründen. Der Rückstand auf Rang vier, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigen würde, beträgt allerdings bereits sechs Punkte. Im DFB-Pokal war für Dortmund schon in der zweiten Runde beim VfL Wolfsburg Schluss. In Wolfsburg war Kovac im März 2024 entlassen worden.

Von Sahin hatte sich der BVB vor einer Woche nach dem 1:2 in der Champions League beim FC Bologna getrennt. Nach vier Niederlagen zum Jahresstart sahen die Verantwortlichen keinen anderen Weg mehr, als ohne den 36-Jährigen weiterzumachen./jmx/lap/DP/zb