DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Die Anleger im Dax dürften am Donnerstag nach dem rekordhohen Anstieg bis in die Nähe von 21.700 Punkten zunächst etwas innehalten. Knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex prozentual kaum verändert bei 21.634 Punkten. Neben Unternehmensbilanzen etwa von der Deutschen Bank gilt es, überwiegend enttäuschende Quartalszahlen von US-Schwergewichten wie Microsoft, Meta und Tesla zu verarbeiten. Am Nachmittag steht die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Agenda.

USA: - LEICHTE VERLUSTE - Der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hat den New Yorker Börsen am Mittwoch keinen dauerhaften Dämpfer verpasst. Nachdem die Währungshüter den Leitzins wie weithin erwartet unverändert gelassen hatten, sackte der Leitindex Dow Jones Industrial zunächst auf ein Tagestief. Mit Beginn der Pressekonferenz des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell erholte er sich aber wieder rasch. Zum Schluss verlor er noch 0,31 Prozent auf 44.713,52 Punkte, womit er nur etwas tiefer stand als unmittelbar vor dem Zinsentscheid. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es letztlich um 0,24 Prozent auf 21.411,46 Punkte nach unten.

ASIEN: - ETWAS HÖHER - An den bedeutenden Aktienmärkten im Raum Asien-Pazifik, die am Donnerstag geöffnet waren, verarbeiteten die Anleger die Zinspause der US-Notenbank Fed mit leichten Gewinnen. Nach einem frühen Rückgang schaffte es der japanische Nikkei-225 zuletzt moderat mit 0,13 Prozent ins Plus. In Australien legte der S&P/ASX 200 um gut ein halbes Prozent zu. An anderen großen Börsen wie etwa in Hongkong, Festlandchina und Südkorea wurde wegen des Neujahresfestes wieder nicht gehandelt.



DAX 21.637,53 +0,97%

XDAX 21.620,64 +0,65%

EuroSTOXX 50 5.230,66 +0,67%

Stoxx50 4.559,58 +0,63%



DJIA 44.713,52 -0,31%

S&P 500 6.039,31 -0,47%

NASDAQ 100 21.411,46 -0,24%



°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 134,41 -0,30%



°



DEVISEN:





Euro/USD 1,0422 +0,11%

USD/Yen 154,55 -0,52%

Euro/Yen 161,06 -0,42%



°



BITCOIN:





Bitcoin 105.500 +1,69%

(USD, Bitstamp)

°



ROHÖL:





Brent 76,54 -0,04 USD WTI 72,68 +0,06 USD °

