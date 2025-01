HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen Symrise will im neuen Jahr etwas profitabler werden. Die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll 2025 um die 21 Prozent erreichen, nach 20,7 Prozent im vergangenen Jahr, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag mit. 2024 profitierte das Unternehmen von einer guten Nachfrage nach teuren Parfüms, Zutaten für würzige Produkte und dem Geschäft mit Zusätzen für Heimtiernahrung.

Bei einem Umsatzwachstum um 5,7 Prozent auf 5 Milliarden Euro stieg das operative Ergebnis (Ebitda) 2024 um gut ein Fünftel auf 1,03 Milliarden Euro. Beide Kennziffern liegen leicht über den mittleren Analystenschätzung. Aus eigener Kraft - also Wechselkurs- und Portfolioeffekte herausgerechnet - wuchsen die Erlöse um 8,7 Prozent und damit weniger als von Analysten erwartet. Hier peilt das Unternehmen im neuen Jahr ein Plus von 5 bis 7 Prozent an.

Unter dem Strich verdiente Symrise im alten Jahr gut 478 Millionen Euro - nach 340,5 Millionen im Jahr davor./mis/stk