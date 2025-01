DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In China, Hongkong, Taiwan, Südkorea und Singapur wird wegen der Neujahrsfeierlichkeiten nicht gehandelt. .

FREITAG: In China, Hongkong und Taiwan wird wird wegen der Neujahrsfeierlichkeiten nicht gehandelt. .

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank hat den Pausenknopf bei Zinssenkungen gedrückt und ist in eine Phase des Abwartens eingetreten. Unter anderem die zuletzt soliden Beschäftigungszahlen lassen erwarten, dass die Zentralbank die Zinsen noch eine Weile auf ihrem aktuellen Niveau belassen wird. Eine Zinssenkung im März oder Mai bleibt zwar möglich, wird aber derzeit nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit eingepreist. Aktuell rechnen die US-Geldmärkte mit knapp zwei Zinssenkungen in diesem Jahr, von denen die erste wahrscheinlich nicht vor Juni erfolgen wird. Die Entscheidung, den Leitzins in der aktuellen Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent zu belassen, folgte auf drei aufeinanderfolgende Zinssenkungen seit September. Die Notenbanker nahmen nur geringfügige Änderungen an ihrem Statement vor. Die Erklärung zeigte, dass sie mit ihrer Zinspolitik zufrieden sind angesichts einer Inflation nur etwas über ihrem Ziel und eines soliden Arbeitsmarktes. Fed-Chef Powell sagte, dass es vermutlich eine erhöhte Unsicherheit wegen bevorstehender Maßnahmen der Politik geben werde. "Wir wissen nicht, was mit Einwanderung, Zöllen, Steuerpolitik und Regulierung passieren wird", betonte er. Die Fed warte daher ab.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q

12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q

14:00 US/Mastercard Inc, Jahresergebnis

22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +2,5% gg Vq 3. Quartal: +3,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,3% gg Vq 3. Quartal: +1,9% gg Vq Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 228.000 zuvor: 223.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 6.088,00 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 21.641,00 +0,5% Nikkei-225 39.513,97 +0,3% Hang-Seng-Index Feiertag Kospi Feiertag Shanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 8.493,70 +0,6%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas fester - An den wenigen Aktienmärkten in Ostasien und Australien, an denen am Donnerstag gehandelt wurde, ging es leicht nach oben. Wie erwartet keine Überraschung brachte die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Vorabend. In Tokio bremste der fester Yen etwas. Bei den Einzelwerten zeigten sich Softbank nach den jüngsten Erholungsgewinnen nach dem Deepseek-Schock zu Wochenbeginn wieder leichter, die Aktie gab um 1 Prozent nach. Der Technologieinvestor ist laut Informanten in Gesprächen, 15 bis 25 Milliarden Dollar in OpenAI zu investieren und würde damit Microsoft überholen, das bisher fast 14 Milliarden Dollar investierte. Honda gaben um 1,4 Prozent nach. Der Autobauer hat angekündigt, wegen Software-Problemen in den USA knapp 300.000 Autos zurückzurufen. Für Enttäuschung sorgen die im Handelsverlauf präsentierten Quartalszahlen von Japan Exchange, der Kurs sackte um fast 5 Prozent ab. Auch bei Sumitomo Mitsui Financial (-0,50%) fiel die Reaktion auf den Neunmonats-Geschäftsbericht negativ aus. Advantest stiegen dagegen nach der Zahlenvorlage vom Vortag nach dem Handelsende in Tokio um 3,8 Prozent. Das Papier des Chipherstellers war zu Wochenbeginn mit den Deepseek-Nachrichten wie andere Branchenwerte auch stark unter Druck geraten, hatte sich zuletzt aber wieder etwas erholt. .

US-NACHBÖRSE

Jeweils nach Vorlage des Quartalsbericht ging es für die Aktienkurse von IBM um 8,9 und Meta Platforms um 2,3 Prozent nach oben. Microsoft gaben dagegen um 4,6 Prozent nach.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 44.713,52 -0,3% -136,83 +5,1% S&P-500 6.039,31 -0,5% -28,39 +2,7% Nasdaq-Comp. 19.632,32 -0,5% -101,26 +1,7% Nasdaq-100 21.411,46 -0,2% -51,58 +1,9% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 906 Mio 963 Mio Gewinner 1.017 1.230 Verlierer 1.738 1.545 Unverändert 88 67

Etwas leichter - Die wie allgemein erwartet ausgefallene Entscheidung der US-Notenbank, den unverändert zu lassen, sorgte kaum fpr eine Reaktion, zumal die Notenbanker auch nur geringfügige Änderungen an ihren begleitenden Ausnahmen vornahmen. Nvidia (-4%) waren der größter Verlierer im Dow, nachdem die zwischenzeitliche Erholung bei Aktien aus dem Technologiesektor im KI-Bezug wieder ausgelaufen war. Der Halbleiter-Index im S&P-500 verlor 2,3 Prozent. Dazu trug bei, dass nach der Deepseek-Erfolgsmeldung in Sachen KI vom Wochenbeginn, nun der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba eine neue Version seines KI-Modells veröffentlichte und behauptet, dass es Deepseek in verschiedenen Kategorien mit seiner Leistung in den Schatten stelle. T-Mobile US zogen um 6,3 Prozent an. Im Handel war von starken Geschäftszahlen die Rede. Starbucks legten um 8,1 Prozent zu. Die Kaffeehauskette verbuchte zwar einen Gewinnrückgang, dieser fiel aber weniger dramatisch als befürchtet aus.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,23 +2,5 4,20 -1,3 5 Jahre 4,35 +2,6 4,33 -2,7 7 Jahre 4,45 +0,8 4,44 -3,2 10 Jahre 4,55 +1,7 4,53 -1,9 30 Jahre 4,79 +0,8 4,78 1,0

Am Anleihemarkt fiel die Reaktion auf den Zinsbeschluss und die Powell-Aussagen moderat aus, unter dem Strich stiegen die Renditen leicht. Die kurzfristigen Renditen hätten sich nach der Pressekonferenz von Fed-Chef Powell kaum verändert, sagte Cindy Beaulieu, Chief Investment Officer bei Conning für Nordamerika.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 7:56 % YTD EUR/USD 1,0413 -0,1% 1,0422 1,0440 +0,5% EUR/JPY 160,81 -0,6% 161,73 162,06 -1,3% EUR/GBP 0,8371 -0,0% 0,8372 0,8381 +1,2% GBP/USD 1,2439 -0,1% 1,2449 1,2456 -0,6% USD/JPY 154,41 -0,5% 155,19 155,22 -1,8% USD/KRW 1.441,57 -0,2% 1.443,86 1.445,15 -2,3% USD/CNY 7,1710 +0,0% 7,1695 7,1643 -0,5% USD/CNH 7,2656 +0,0% 7,2646 7,2604 +2,0% USD/HKD 7,7914 -0,0% 7,7919 7,7891 +0,3% AUD/USD 0,6218 -0,3% 0,6234 0,6247 +0,5% NZD/USD 0,5643 -0,3% 0,5662 0,5667 +0,8% Bitcoin BTC/USD 105.179,35 +1,6% 103.552,45 102.727,10 +11,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar reagierte insgesamt auf die US-Zinsentscheidung und die Powell-Aussagen kaum. Der Dollarindex gewann über den Tag 0,2 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,73 72,62 +0,2% +0,11 +2,1% Brent/ICE 76,64 76,58 +0,1% +0,06 +2,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Erdölpreise gaben um bis zu 1,2 Prozent nach, nachdem der Anstieg der wöchentlichen US-Rohöllagerbestände höher als erwartet ausgefallen war. Dazu kamen Sorgen um die Auswirkungen möglicher Handelszölle. "Die Rohölpreise tanzen weiterhin nach der Pfeife von Trumps Zoll-Orchester", so die Analysten der Saxo Bank.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.765,59 2.759,68 +0,2% +5,92 +5,4% Silber (Spot) 30,92 30,84 +0,2% +0,07 +7,1% Platin (Spot) 958,73 951,75 +0,7% +6,98 +5,7% Kupfer-Future 4,27 4,28 -0,4% -0,02 +5,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab um 0,3 Prozent auf 2.755 Dollar nach.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

BRASILIEN - Geldpolitik

Die brasilianische Zentralbank hat den Leitzins Selic um 100 Basispunkte auf 13,25 Prozent erhöht und dazu einen falkenhaften Ton angschlagen. "Die Risiken für die Inflationsszenarien sind nach wie vor nach oben gerichtet", heißt es in der Erklärung.

PHILIPPINEN

Das BIP lag im vierten Quartal 5,2 Prozent über dem Vorjahresniveau. Ökonomen hatten 5,3 Prozent getippt.

USA

Eine kleine Passagiermaschine von American Airlines mit 64 Menschen an Bord und ein Militärhubschrauber sind am Mittwochabend in der Nähe des Washingtoner Flughafens zusammengestoßen und in einen Fluss abgestürzt. Laut Medienberichten wurden erste Leichen geborgen. Nach Angaben der Flugsicherheitsbehörde FAA handelte es sich um eine Bombardier CRJ700 und einen Hubschrauber von Typ Sikorsky H-60.

IBM

