DJ Merz: Keine Zusammenarbeit zwischen Union und AfD

Von Andrea Thomas

DOW JONES--CDU-Chef Friedrich Merz hat nach der umstrittenen Abstimmung zur schärferen Migrationspolitik im Bundestag bekräftigt, dass es keine Zusammenarbeit der Union mit der AfD gebe. Er sagte am Mittwochabend in den ARD-Tagesthemen, es sei keine Zusammenarbeit, wenn man etwas zur Abstimmung stelle und die AfD dann zustimme. "Wir haben mit der AfD nicht gesprochen, wir diskutieren mit denen nicht, wir gleichen keine Texte ab, sondern wir bringen das ein, was wir in der Sache für richtig halten", sagte Merz. "Es gibt keine Zusammenarbeit zwischen Union und AfD. Und da können jetzt AfD-Leute triumphieren, wie sie wollen."

Zu der von vielen Unionspolitikern beschworenen Brandmauer zur AfD sagte Merz, dass er selbst das Wort nicht verwende. "Brandmauer ist das falsche Bild. Ich möchte, dass der Brand hinter der Mauer nicht zum Flächenbrand in ganz Deutschland wird", so der Kanzlerkandidat der Union. "Und deshalb wenden wir uns der Lösung der Probleme zu, die wir haben, und verbinden das immer mit der Bitte, auch der Aufforderung an die Sozialdemokraten, die Grünen und die FDP, uns auf diesem Weg zu folgen."

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2025 02:24 ET (07:24 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.