MADRID (dpa-AFX) - Die Inflation in Spanien hat sich zu Beginn des Jahres überraschend weiter verstärkt. Im Januar legten die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) im Jahresvergleich um 2,9 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist der vierte Anstieg der Teuerung in Folge und die höchste Jahresrate seit vergangenen Juli. Im Vormonat hatte die Teuerung bei 2,8 Prozent gelegen und Analysten waren im Schnitt von einer unveränderten Rate ausgegangen.

Seit Oktober geht es mit der Inflation in der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone wieder nach oben. Zuvor hatte sich die Teuerung kontinuierlich bis auf eine Jahresrate von 1,7 Prozent im September abgeschwächt.

INE führt den Preisanstieg weiter auf einen Basiseffekt bei Kraftstoffpreisen zurück. Diese waren vor einem Jahr deutlich gesunken. Der Basiseffekt hatte bereits die Preisentwicklung in den vergangenen Monaten beeinflusst.

Im Monatsvergleich gingen die Verbraucherpreise im Januar um 0,1 Prozent zurück. In dieser Betrachtung hatten Experten einen Rückgang um 0,3 Prozent erwartet./jkr/mis/stk