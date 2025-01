Nürnberg (ots) -Eine immowelt Analyse der Angebotspreise von Wohnimmobilien in 47 deutschen Wintersportorten zeigt:- Bayerische Alpen am kostspieligsten: Schliersee (6.384 Euro pro Quadratmeter) und Garmisch-Partenkirchen (6.267 Euro) mit höchsten Durchschnittspreisen- Millionenpreise im Premiumsegment: Teuerstes Haus in Garmisch für 11,5 Millionen Euro, kostspieligste Wohnung in Berchtesgaden für 2,3 Millionen Euro- Sparpotenzial abseits der Alpen: Quadratmeterpreise unter 1.500 Euro etwa im Bayerischen Wald, im Harz und im ErzgebirgeEine eigene Ferienimmobilie in direkter Nähe zum Skilift - für viele ein Traum, der jedoch häufig mit hohen Kosten verbunden ist. In den beliebten Wintersportorten Deutschlands liegen die durchschnittlichen Quadratmeterpreise von Wohnimmobilien mitunter bei über 6.000 Euro. Im Premiumsegment werden teils sogar Gesamtkaufpreise in zweistelliger Millionenhöhe abgerufen. Ferienimmobilien in den Bergen sind auch deshalb so beliebt, weil sie sich nicht nur für den Winterurlaub nutzen lassen: Ob Seebäder, Mountainbike-Parks oder Sommerrodelbahnen - viele Wintersportorte haben ihr Freizeitangebot längst über Skipisten hinaus erweitert und sind ganzjährig beliebte Urlaubsorte. Dennoch gibt es in Deutschland auch preiswerte Immobilien in den Bergen. Wer etwa im Harz, im Erzgebirge oder im Bayerischen Wald auf Immobiliensuche geht, kann häufig mit Quadratmeterpreisen unter 1.500 Euro rechnen. Das zeigt eine Analyse von immowelt, in der die Angebotspreise von Wohnimmobilien in 47 deutschen Winterurlaubsorten, die in unmittelbarer Nähe eines Skigebiets liegen, untersucht wurden.Spitzenpreise in Schliersee und Garmisch-PartenkirchenDie höchsten Immobilienpreise zahlen Käufer in den Urlaubs- und Wintersportorten im Süden Bayerns: Von den 47 untersuchten Winterurlaubsorten befinden sich die 26 hochpreisigsten allesamt in den Bayerischen Alpen. Am teuersten ist der Immobilienkauf im oberbayerischen Schliersee, wo Wohnimmobilien im Durchschnitt 6.384 Euro pro Quadratmeter kosten. Für das hohe Preisniveau sorgt die idyllische Lage des Ortes direkt am gleichnamigen See, eingebettet in eine malerische Berglandschaft.Preislich nur knapp hinter Schliersee befindet sich das am Fuße der Zugspitze gelegene Garmisch-Partenkirchen. Wer hier eine Immobilie erwerben will, muss mit durchschnittlich 6.267 Euro für den Quadratmeter rechnen.Mehr als 6.000 Euro pro Quadratmeter zahlen Käufer auch im beliebten Wintersportort Oberstdorf im Allgäu (6.039 Euro).11,5 Millionen Euro für das teuerste HausNoch deutlich höher fallen die Preise im Luxussegment aus - exklusive Anwesen für mehrere Millionen Euro in Nähe eines Skigebiets sind vor allem in Oberbayern keine Seltenheit. Das kostspieligste Haus in deutschen Winterurlaubsorten wird derzeit in Garmisch-Partenkirchen angeboten: Für 11,5 Millionen Euro (https://www.immowelt.de/expose/547a6ac1-7b29-4b3a-9608-bacd3f01bc3f) erhält man ein Villenanwesen mit Blick auf das Zugspitz-Massiv und einer Grundstücksfläche von 3.650 Quadratmetern. Die Immobilie verfügt zudem über ein Poolhaus mit 12-Meter-Schwimmbecken, Sauna und Salzgrotte. Dahinter folgt mit großem Abstand eine 4,5 Millionen Euro (https://www.immowelt.de/expose/ab2b9fdd-e54f-4766-9abd-4761084c42a2) teure Landhausvilla in Schliersee mit 377 Quadratmeter Wohnfläche und Seeblick. Eine weitere Landhausvilla steht im oberbayerischen Grainau für 4,28 Millionen Euro (https://www.immowelt.de/expose/620acd0a-23e4-41e0-9e4b-4cf1d56e9143) zum Verkauf. Das Anwesen verfügt über eine Terrasse mit Blick auf die Zugspitze und ein 15.000 Quadratmeter großes Parkgrundstück. Komplettiert werden die Top5 der teuersten Häuser von einer 3,975 Millionen Euro (https://www.immowelt.de/expose/1d9a3022-9e81-49df-89af-a68642191d04) teuren Villa in Garmisch-Partenkirchen sowie einem Anwesen in Schliersee für 3,495 Millionen Euro (https://www.immowelt.de/expose/b55bfbec-02f6-46a3-a885-2e12336f6f30).Fotos der teuersten Häuser für die Presseberichterstattung stehen hier (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2025/Bilder_Villa_Garmisch-Partenkirchen_Platz1.zip) (Platz 1; © RIEDEL Immobilien GmbH) und hier (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2025/Bilder_Landhausvilla_Garmisch-Partenkirchen_Platz4.zip) (Platz 4; © Engel & Völkers Garmisch-Partenkirchen) zum Download bereit.Wer eine luxuriöse Ferienwohnung in der Nähe eines Skigebiets erwerben möchte, findet ebenfalls zahlreiche Angebote zu siebenstelligen Preisen. Das aktuell kostspieligste Apartment befindet sich in Berchtesgaden: Für 2,3 Millionen Euro (https://www.immowelt.de/expose/fdfb5d45-6325-475d-8b61-bac74a92d007) erhalten Käufer eine 204 Quadratmeter große Nobelunterkunft mit Panoramablick auf den Watzmann. Auf Platz 2 folgt eine Dachgeschosswohnung in der historischen Ludwigstraße von Garmisch-Partenkirchen für 2,23 Millionen Euro (https://www.immowelt.de/expose/3e95fe70-143b-4847-85c0-9b7991dc0652). Drei weitere Apartments in Garmisch-Partenkirchen mit Kaufpreisen von 1,98 Millionen Euro (https://www.immowelt.de/expose/0d70cc96-3c45-4e6b-a61f-aed2bcbb8568), 1,862 Millionen Euro (https://www.immowelt.de/expose/7e131991-5dda-422b-8c21-43f96415c403) und 1,565 Millionen Euro (https://www.immowelt.de/expose/6b45a5b3-d160-4a9c-af30-ac64394b860d) runden das Ranking der teuersten Wohnungen ab.Fotos der teuersten Eigentumswohnungen für die Presseberichterstattung stehen hier (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2025/Bilder_Dachterrassenwohnung_Berchtesgaden_Platz1.zip) (Platz 1; © Marlies Muhr Immobilien GmbH), hier (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2025/Bilder_Dachgeschosswohnung_Ludwigstr_Garmisch-Partenkirchen_Platz2.zip) (Platz 2; © Neuberg Capital GmbH) und hier (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2025/Bilder_Dachgeschosswohnung_Garmisch-Partenkirchen_Platz4.zip) (Platz 4; © Engel & Völkers Garmisch-Partenkirchen) zum Download bereit.Sparpotenzial im Bayerischen Wald und im HarzFerienimmobilien zu erschwinglichen Preisen finden Käufer dagegen vor allem abseits der Bayerischen Alpen. Der günstigste Wintersportort der Analyse ist der im Bayerischen Wald gelegene Luftkurort Bayerisch Eisenstein mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von lediglich 1.131 Euro. Am Fuße des Großen Arbers finden Wintersportbegeisterte ein Skigebiet mit knapp 12 Kilometern Abfahrtspisten. Weniger als 1.500 Euro pro Quadratmeter zahlen Käufer auch in mehreren Wintersportorten Mitteldeutschlands. Im zweitgünstigsten Ort, dem im Thüringer Wald gelegenen Steinach, liegt der durchschnittliche Angebotspreis aktuell bei 1.148 Euro pro Quadratmeter. Der Erholungsort verfügt über das Skigebiet Silbersattel mit rund 4,5 Pistenkilometern. Bezahlbare Ferienimmobilien gibt es zudem im niedersächsischen Braunlage im Harz (1.265 Euro), sowie im sächsischen Kurort Oberwiesental im Erzgebirge (1.372 Euro).Wer eine Bleibe im Schwarzwald sucht, muss dagegen mehr ausgeben. Deutschlands höchstes Mittelgebirge ist nach den Bayerischen Alpen die Winterurlaubsregion mit den höchsten Angebotspreisen. Am meisten zahlen Käufer dort in Oberried im Süden des Dreisamtals, wo der Quadratmeterpreis bei 3.166 Euro liegt. Durchschnittspreise unter 3.000 Euro pro Quadratmeter gibt es im Schwarzwald beispielsweise im Luftkurort Todtnau (2.210 Euro).Ausführliche Ergebnistabellen zu den 47 untersuchten Wintersportorten sowie zu den teuersten Immobilien stehen hier zum Download bereit. (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2025/2025_01_30_Tabellen_Wintersportorte_Kaufpreise.pdf)Die in der Pressemitteilung zum Download bereitgestellten Fotos der teuersten Eigentumswohnungen und Häuser können für die Presseberichterstattung genutzt werden. Für die Nutzung der in den übrigen Inseraten verwendeten Bilder ist die ausdrückliche Zustimmung des jeweiligen Anbieters erforderlich.Bitte beachten Sie, dass die Inserate zum 24. Januar 2025 verlinkt wurden und jederzeit von den Anbietern entfernt werden können.Informationen zum aktuellen Preisniveau in den unterschiedlichen Regionen Deutschlands liefert die immowelt Price Map (https://www.immowelt.de/immobilienpreise/deutschland).Berechnungsgrundlage:Datenbasis für die Berechnung der durchschnittlichen Kaufpreise in 47 ausgewählten deutschen Wintersportorten waren auf immowelt.de inserierte Angebote. Die mittels hedonischer Verfahren errechneten Werte geben die Quadratmeterpreise von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) und Einfamilienhäusern (600 Quadratmeter Grundstücksfläche, 5 Zimmer, Baujahr zwischen 1945 und 1970) zum 01.01.2025 wieder. Die angegebenen Preise repräsentieren den gewichteten Durchschnitt von Wohnungs- und Hauspreisen, basierend auf ihrer relativen Verteilung. Es handelt sich um Angebots-, keine Abschlusspreise.Datenbasis für das Ranking der teuersten Eigentumswohnungen und Häuser waren Angebote, die derzeit in den 47 ausgewählten deutschen Wintersportorten auf immowelt.de zum Kauf inseriert werden (Stichtag: 24.01.2025). Die Preise sind jeweils Angebots-, keine Abschlusspreise.Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie in unserem Pressebereich (https://www.immowelt.de/ueberuns/presse/pressemitteilungenkontakt/).Über immowelt:Das Immobilienportal immowelt.de ist einer der führenden Online-Marktplätze für Miet- und Kaufimmobilien in Deutschland. Die Plattform bringt seit über 30 Jahren erfolgreich Eigentümer, Immobilienprofis und Suchende zusammen. Die immowelt Mission ist es, künftig alle Schritte der Immobilientransaktion zu digitalisieren, um diese für alle Beteiligten so unkompliziert und einfach wie möglich zu gestalten. immowelt unterstützt mit datengestützten Services die unkomplizierte Suche nach einer Mietwohnung, die effektive Vermarktung einer Immobilie und maßgeschneiderte Finanzierungen der eigenen vier Wände. Dank jahrzehntelanger Erfahrung und breitem Immobilien-Know-how kreiert immowelt so das perfekte Erfolgserlebnis für Mieter und Vermieter, Immobilienprofis, Immobilieneigentümer und Käufer.Betrieben wird immowelt.de von der AVIV Germany GmbH, die zur AVIV Group gehört, einem der größten digitalen Immobilien-Tech-Unternehmen der Welt.