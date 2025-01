Mainz (ots) -Die Welt ist voller Klänge, die dazu einladen, am Leben aktiv teilzunehmen und sich miteinander auszutauschen. Der Welttag des Hörens am 3. März 2025 weist mit dem diesjährigen Motto "Mehr verstehen, mehr erleben" in Deutschland darauf hin und sensibilisiert für regelmäßige Hörgesundheitsvorsorge."Das Hörvermögen lässt mit zunehmendem Alter nach, das ist ganz natürlich. Wer nicht mehr alles deutlich versteht, sollte keine Zeit verlieren und sein Gehör überprüfen lassen. Denn je eher ein Hörverlust erkannt wird, desto besser lässt er sich meistens ausgleichen und damit Lebensqualität und Leistungsfähigkeit bewahren", erklärt Eberhard Schmidt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker (biha).Gut zu hören, erleichtert es, zusammen etwas zu unternehmen: sei es ein Konzertbesuch, sei es eine Reise oder das Familientreffen. Das ermöglicht soziale sowie kulturelle Teilhabe und schützt vor Vereinsamung. Fällt es schwer, Gesprächspartner zu verstehen, häufen sich Missverständnisse und Nachfragen. Dies kann ein Anzeichen für eine beginnende Schwerhörigkeit sein. Unterhaltungen werden für Menschen mit unversorgter Hörschwäche im Laufe der Zeit anstrengender. Die Freude an gemeinsamen Aktivitäten kann dadurch abnehmen und das Risiko für einen Rückzug aus dem sozialen Umfeld steigen. "Ein Hörverlust ist zumeist irreversibel. Das heißt, Schwerhörigkeit verschwindet nicht einfach wieder von selbst", so Eberhard Schmidt. Im Hörakustiker-Fachbetrieb werden Hörtests professionell durchgeführt und sind zumeist kostenlos sowie kurzfristig möglich. Liegt eine Hörschwäche vor, gibt es dort Lösungen.Wie sich eine unversorgte Schwerhörigkeit im Alltag auswirken kann, zeigt das Kurzvideo der Bundesinnung der Hörakustiker, das zusammen mit schwerhörigen Menschen zur Sensibilisierung nach Artikel 8 der UN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt wurde. Der Film steht bei YouTube zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung.Video zum Teilen: Wie hört sich eine beginnende Schwerhörigkeit an?https://youtu.be/tw8iXCi9adY?t=5Hörakustiker und Hörakustikerinnen in Wohnortnähe findet man unter:https://www.hoerakustiker-suche.de/Pressekontakt:Nadine Röser, Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, roeser@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70547/5960304