DJ POLITIK-BLOG/VDIK fordert sofortige Aussetzung von CO2-Strafzahlungen

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

VDIK fordert sofortige Aussetzung von CO2-Strafzahlungen

Anlässlich der Eröffnung des EU-Strategie-Dialogs fordert die Präsidentin des Verbands der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK), Imelda Labbe, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf, die Transformation nicht durch mögliche CO2-Strafzahlungen zusätzlich zu belasten und nun rasch die Weichen für die Zukunft der Automobilwirtschaft zu stellen. "Wir brauchen jetzt die sofortige Aussetzung von CO2-Strafzahlungen und die richtigen strategischen Weichenstellungen für eine erfolgreiche Transformation der Automobilwirtschaft. So lange die Rahmenbedingungen nicht genügen, um ausreichend Kundenvertrauen in die Elektromobilität aufzubauen, führt die Androhung von Strafzahlungen zu einem vernichtenden Wettbewerb", kritisierte sie. Es gelte diese bedrohliche Entwicklung so schnell wie möglich zu stoppen. Deshalb begrüße der VDIK die Initiative der EU-Kommissionspräsidentin, einen strategischen Dialog zur Zukunft der europäischen Automobilindustrie ins Leben zu rufen und über alle Interessengruppen hinweg einen gemeinsamen Plan zur Absicherung der Zukunft der Automobilwirtschaft.

Spahn: "SPD und Grüne haben AfD groß gemacht"

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jens Spahn, hat die Mehrheit für den gestrigen Unionsantrag zur Migrationspolitik mit Stimmen der AfD verteidigt. Er sagte im Deutschlandfunk, ein Großteil der Deutschen wolle keine unkontrollierte Migration. SPD und Grüne hätten mit ihrer "Politik des Nichtstuns" die AfD doppelt so groß gemacht. Spahn bekräftigte, dass es keine Zusammenarbeit oder Gespräche mit der AfD gebe.

Mützenich: Union begeht Traditionsbruch bei Umgang mit der AfD

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat der Union bei ihrem Umgang mit der AfD einen Traditionsbruch vorgeworfen. "Wenn sich die Union in die Hände der AfD begibt, ist das ein klarer Bruch der Tradition. Hier ist nicht nur die Lebensader der Demokratie beschädigt worden, sondern ich befürchte, wenn das so weitergeht, wird sie sogar durchtrennt", sagte er im Deutschlandfunk. Mützenich kritisierte, CDU-Chef Friedrich Merz habe "eine Tür aufgestoßen, die er jetzt wohl offensichtlich nicht mehr zu bekommt". Mit den "Brandbeschleunigern der AfD das Land zu verwüsten" könne für eine konservative Partei nicht der richtige Weg sein, sagte Mützenich mit Blick auf die gemeinsame Abstimmung von Union, FDP und AfD für eine schärfere Asylpolitik. Mützenich sagte, die SPD habe in den vergangenen Tagen alles versucht, um innerhalb der demokratischen Mitte weiterzuarbeiten.

Chrupalla: AfD steht bereit für eine schwarz-blaue Regierung

Nach dem gemeinsamen Abstimmen der Fraktionen von Union und AfD ist der Co-Parteichef der AfD, Tino Chrupalla, auch offen für eine gemeinsame Koalition. "Wir stehen für alle Parteien bereit, die es gut mit Deutschland meinen. Das ist immer unsere Position gewesen. So wie wir es bei Gesetzesanträgen machen", sagte Chrupalla im Frühstart von RTL/ntv. Allerdings machte er dies auch davon abhängig, ob diese von CDU-Chef Friedrich Merz angeführt wird. "Unter einem Bundeskanzler Merz, der die AfD als Gesindel beschimpft, wird es schwierig sein, eine Zusammenarbeit durchzuführen", sagte er. Merz sei ein Politiker von gestern. "Er ist der Joe Biden Deutschlands. Ich glaube nicht, dass ein Herr Merz noch lange hier in dieser Bundesrepublik große Politik machen wird", sagte der Co-Parteivorsitzende.

