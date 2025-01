Neuenburg - Die Nachfrage nach neuen rein elektrischen Fahrzeugen ist 2024 in der Schweiz nach etlichen Boomjahren zurückgegangen. Ihr Marktanteil an den Neuzulassungen von Personenwagen sank innert Jahresfrist um 1,7 Prozentpunkte auf 19,0 Prozent. Mögliche Ursachen für den Rückgang bei den reinen «Stromern» ortet die Branche laut dem Bundesamt für Statistik (BFS) in der noch schmalen Elektroauto-Angebotspalette zu tieferen Preisen sowie bei teilweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...