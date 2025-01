Das Rennen um den Bau von humanoiden Robotern ist in vollem Gang. Doch es gibt buchstäblich noch Stolpersteine, die beseitigt werden müssen, wenn die Maschinen Teil unserer Zukunft sein sollen. Einige Ansätze zeigen, wie es mit der Robotik in diesem Jahr weitergeht. Jan Liphardt lehrt eigentlich Bioingenieurwesen in Stanford, aber für viele Fremde im kalifornischen Los Altos ist er nur dieser seltsame Mann, den sie regelmäßig mit einem vierbeinigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...