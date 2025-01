Bochum (ots) -Anders als Versicherungsmakler, die nur ihre Produkte verkaufen, steht Stefan Vahldieck seinen Kunden als langfristiger Partner rund um Versicherungen und Finanzen zur Seite. Mit der Wertebotschafter GmbH & Co. KG bietet er eine unabhängige Unternehmens- und Wirtschaftsberatung an, die ihre Kunden nicht nur in der Krise, sondern auch präventiv und nachsorgend betreut. In diesem Artikel verrät Stefan Vahldieck, warum die Notfallplanung für Gewerbetreibende besonders wichtig ist, was sein Angebot von anderen Versicherungsmaklern unterscheidet und welche Mission er mit seiner Dienstleistung verfolgt.Krankheiten, Unfälle oder sogar der eigene Tod - niemand befasst sich gern mit derartigen Ereignissen, doch ist der Ernstfall erst einmal eingetreten, ist es oft zu spät. Vor allem für Unternehmer kann es fatale Folgen haben, wenn Notfallsituationen nicht hinreichend abgesichert sind: Arbeitsabläufe geraten ins Stocken, Gehälter werden nicht überwiesen und weil niemand dazu befugt ist, Entscheidungen zu treffen, breiten sich im Betrieb schnell Unsicherheit und Hilflosigkeit aus. Die Schäden, die dadurch zusätzlich zum eigentlichen Schadensereignis entstehen, sind immens und können langfristige Konsequenzen nach sich ziehen. "Mögliche Notfälle zu versichern ist wichtig, aber nicht ausreichend", erklärt Stefan Vahldieck von der Wertebotschafter GmbH & Co. KG. "Im Ernstfall bedarf es auch einer funktionierenden Notfallplanung.""Mit einem strukturierten Ablaufplan, der alle relevanten Informationen und Vollmachten enthält, sorgen wir dafür, dass die Prozesse im Unternehmen im Notfall auch unabhängig vom Geschäftsführer weiterlaufen", fährt der Versicherungskaufmann fort. Als Gründer und Geschäftsführer der Wertebotschafter GmbH & Co. KG hat er sich zur Aufgabe gemacht, mit optimierten Versicherungspaketen, umfangreichen Nebendienstleistungen und einer fundierten Beratung das Rundum-sorglos-Paket für kleine und mittelständische Unternehmen anzubieten. Mit ihrer ganzheitlichen und unabhängigen Beratung konnte die Unternehmensgruppe, der eine Unternehmens- und Wirtschaftsberatung sowie verschiedene Versicherungsmaklerunternehmen mit unterschiedlichen Kernkompetenzen angeschlossen sind, bereits über 250 Kunden dabei helfen, vermeidbare Risiken auszuräumen und sich sicher für die Zukunft aufzustellen. Außerdem wurde die Wertebotschafter GmbH & Co. KG erst kürzlich durch die DKM in Dortmund als einer der besten Versicherungsmakler mit dem dritten Platz des Unternehmer-Ass-Awards ausgezeichnet. Initiatoren des Preises waren das Institut Ritter, die Bbg Betriebsberatungsgesellschaft, das Versicherungsmagazin sowie ASSCompact.Das Rundum-sorglos-Paket für GewerbetreibendeDie Liste möglicher Notfälle, die im Unternehmen auftreten können, ist lang: Vom Ausfall des Geschäftsführers über Hackerangriffe, technische Störungen und Kündigungen von Schlüsselpersonen bis hin zu Schäden in der Betriebsstätte oder dem Ausbleiben von Aufträgen können über Nacht Situationen eintreten, die nicht nur schnelles und strukturiertes Handeln, sondern auch einen entsprechenden Versicherungsschutz erfordern. "Eine im Vorfeld erstellte Notfallplanung stellt sicher, dass Stellvertreter und Vertrauenspersonen im Ernstfall alle wichtigen Informationen erhalten und umsetzen können", erklärt Stefan Vahldieck. Mit der unternehmerischen Notfallplanung und der Erstellung strukturierter Ablaufpläne bietet er seinen Kunden der Wertebotschafter GmbH und Co. KG die optimale Ergänzung zu ihren Versicherungsprodukten.Anders als andere Versicherungsmakler bieten Stefan Vahldieck und sein Team darüber hinaus eine umfangreiche Vor- und Nachbereitung von zu versichernden Ereignissen sowie attraktive Lösungen zur Refinanzierung von Versicherungskosten. Mit einer ganzheitlichen Betrachtung und fertig aufbereiteten Wertschutzplänen, die individuell an die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst sind, liefert die Wertebotschafter GmbH & Co. KG ihren Kunden ein umfassendes Gesamtpaket. "Dabei genießen die Unternehmen den Vorteil, dass sie bei uns nur einen festen Ansprechpartner haben, der sich um alles kümmert", verrät der Geschäftsführer. Weil es sich bei sämtlichen Nebendienstleistungen um reine Honorarleistungen handelt, die keinem Vertriebsdruck unterliegen, können sich die Kunden zudem auf eine ehrliche und unabhängige Beratung verlassen.Unabhängige Wirtschaftsberatung mit großem MehrwertAls Versicherungskaufmann in dritter Generation konnte Stefan Vahldieck in zwanzig Jahren Selbstständigkeit einen breiten Erfahrungsschatz aufbauen. Der Notfallplan, den sein Vater bei seinem Tod hinterließ, weckte in ihm den Wunsch, seinen Kunden noch größere Mehrwerte zu bieten. "Versicherungen lösen nur ein finanzielles Problem, doch der Weg dahin wird oft vernachlässigt", erklärt der Versicherungsexperte. "Auch echte Unterstützung im Schadensfall leisten die wenigsten Makler. Unsere Berater sind hingegen in der Lage, eine professionelle Vor- und Nachbereitung zu liefern."Um dieses besondere Angebot möglich zu machen, löste Stefan Vahldieck sich von der Versicherungsgesellschaft, für die bereits sein Vater und Großvater tätig waren, und ging neue Wege: Mit der Wertebotschafter GmbH & Co. KG gründete der Versicherungskaufmann eine Beratungsgesellschaft, der Experten für verschiedene Fachbereiche angeschlossen sind, sodass eine umfassende und unabhängige Wirtschafts- und Unternehmensberatung über die Versicherungsdienstleistung hinaus angeboten werden kann. Sein Ziel ist kein geringeres, als die Versicherungsberatung zu revolutionieren. "Jeder Unternehmer braucht einen guten Berater an seiner Seite. Mit der Wertebotschafter GmbH & Co. KG möchte ich diesen Bedarf decken und dazu beitragen, eine gewisse Grundqualität in der Branche aufzubauen", verrät Stefan Vahldieck über seine Mission.Sie wünschen sich den optimalen Versicherungsschutz für sich und Ihr Unternehmen und wollen zudem für Notfälle gewappnet sein? Dann melden Sie sich jetzt bei Stefan Vahldieck von der Wertebotschafter GmbH & Co. KG (https://wertebotschafter-gruppe.de/) und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch!Pressekontakt:Wertebotschafter GmbH & Co. KGStefan VahldieckE\u2011Mail: office@stefanvahldieck.deWebseite: https://wertebotschafter-magazin.digitalOriginal-Content von: Wertebotschafter GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177439/5960617