Erfurt (ots) -In der neuen Animationsserie für Vorschulkinder erleben die Tiere auf Lenas Hof allerlei soziale Herausforderungen, die in humorvollen Geschichten nonverbal erzählt werden. "Lenas Hof" (ZDF) - ein lehrreiches Beispiel für Verständnis und Toleranz - ist ab 4. Februar 2025, montags bis freitags um 9:10 Uhr bei KiKA sowie auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App zu sehen.Die Autorin Elena Walf erzählt herzerwärmende Geschichten über Verständnis und Toleranz. Jede Folge dreht sich um ein anderes Problem zwischen Einzelnen und der Gruppe, wobei immer ein anderes Tier im Mittelpunkt steht. Es sind zwischenmenschliche Probleme, die durch die Übersetzung in die Tierwelt auch für Kinder leicht verständlich sind. Die Serie kommt ganz ohne Sprache aus. Dafür ist Elena Walfs Bilderwelt umso aussagekräftiger. Sie ist ebenso klar und pointiert gezeichnet wie liebevoll im Detail ausgeschmückt.Zum Inhalt: Mitten im Wald liegt Lenas Bauernhof. Alte und junge, tag- und nachtaktive Haus- und Stalltiere leben hier, gelegentlich kommen auch wilde Tiere aus dem Wald zu Besuch. Jedes Tier hat seine eigene Lebensweise, andere Interessen, Stärken, Schwächen und Vorlieben. Diese Vielfalt macht Lenas Hof aus. Herausforderungen gibt es viele: Das Huhn will lieber fliegen als Eier legen. Das sammelwütige Eichhörnchen sieht sich gezwungen, seine geliebten Habseligkeiten an bedürftige Mäuse herauszugeben. Der Frosch verliebt sich in einen Gartenzwerg. Die Hauskatze will nicht mehr nach draußen, weil es ihr dort zu dreckig ist."Lenas Hof" ist eine Produktion von Studio FILM BILDER GmbH. Verantwortlicher Redakteur beim ZDF ist Ingo Weis.Weitere Informationen und Fotos finden Sie unter kommunikation.kika.de.