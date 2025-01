HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf von 164 auf 168 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Vorteile der strategischen Expansion dürften in den nächsten zwei Jahren stärker gewürdigt werden, schrieb Analyst Fulvio Cazzol am Donnerstag angesichts eines für 2025 und 2026 erwarteten überdurchschnittlichen Wachstums aus eigener Kraft./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2025 / 17:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005200000