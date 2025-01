Das politische Chaos in den führenden Volkswirtschaften bremst das Wachstum im Euroraum. Die Wirtschaft in der Eurozone stagnierte zum Ende des vergangenen Jahres unerwartet, da der Zusammenbruch der Regierungen in den beiden größten Volkswirtschaften Deutschland und Frankreich das Vertrauen von Unternehmen und Verbrauchern erschütterte. Die Aussichten auf Besserung bleiben gering, die Hoffnungen ruhen auf der ...

