EQS-Media / 30.01.2025 / 13:52 CET/CEST

Elmos: 1 Milliarde ausgelieferte Elmos LED Controller-ICs Leverkusen, 30. Januar 2025: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Seit Beginn der Produktion ihrer LED Controller-ICs für den Einsatz im Auto wurden insgesamt 1 Milliarde dieser Mikrochips ausgeliefert. Schon früh erkannte Elmos das Potenzial für zukünftige Beleuchtungslösungen im Auto und hat seitdem das Produktportfolio für die Innenraumbeleuchtung kontinuierlich erweitert, das heute rund 30 verschiedene LED-Produkte umfasst. Innerhalb von zehn Jahren hat Elmos eine führende Rolle im Bereich der automobilen LED-Controller-ICs für statische und dynamische Lichtapplikationen für Rücklicht und Ambiente-Innenlicht eingenommen. "Die Auslieferung von einer Milliarde LED Controller-ICs ist ein herausragender Erfolg, den wir auf die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und die kontinuierliche Innovation in der Produktentwicklung zurückführen", sagt Dr. Jan Dienstuhl, Vorstand für Entwicklung und Vertrieb der Elmos Semiconductor SE. "Unsere Lösungen bieten nicht nur höchste Qualität und Effizienz, sondern auch eine exzellente Integration in moderne Fahrzeugtechnologien." Die Mikrochips von Elmos werden weltweit in Fahrzeugen vieler namhafter Hersteller eingesetzt. Das Unternehmen gehört zu den führenden Anbietern in diesem Bereich und unterstützt durch seine Produkte aktuelle und zukünftige Anforderungen der Automobilindustrie, wie beispielsweise energieeffiziente und anpassungsfähige LED Controller-ICs. Elmos liefert Halbleiterlösungen an Kunden auf der ganzen Welt und trägt durch die kontinuierliche Weiterentwicklung des Portfolios und den Fokus auf innovative Technologien dazu bei, Lichtapplikationen in Fahrzeugen vielseitiger zu gestalten. Weitere Informationen über Elmos Produkte werden zusätzlich in einem virtuellen Showroom präsentiert:

Virtual Booth - Elmos Semiconductor SE Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)

Tel: +49 151 5383 7905

Email: invest@elmos.com Über Elmos

Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Unsere Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit 40 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Mit unseren Lösungen sind wir in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente- und Rücklicht sowie intuitiver Bedienung, schon heute die weltweite #1. Hinweis

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Elmos Semiconductor SE

Schlagwort(e): Unternehmen



30.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com