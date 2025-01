Frankfurt am Main (ots) -Die zunehmenden Bearbeitungszeiten bei der Schadenregulierung sind gerade für Hausverwaltungen und Immobilieninvestoren ein ernstes Problem, und es entsteht allmählich der Eindruck, dass es sich um kein vorübergehendes Phänomen handelt. Lässt sich die Zeit bis zur Freigabe nicht irgendwie verkürzen?Wenn es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Wasserrohrbruch kommt, ist schnelles Handeln gefragt, um mit Sofortmaßnahmen Gefährdungen der Bewohner auszuschließen und den materiellen Schaden zu begrenzen. Geht es anschließend um die Reparatur und die Wiederherstellung des Ausgangszustands, ist allerdings Geduld angesagt, denn es dauert immer länger, bis die Versicherung endlich einen Sachverständigen zur Prüfung des Vorfalls schickt. Mit dem Gutachten ist es dann leider noch nicht getan, denn die Zeit bis zur Freigabe zieht sich ebenfalls ewig hin. "Für eine Hausverwaltung ist das mehr als ärgerlich, weil die lange Wartezeit zu einem größeren Aufwand bei der Bearbeitung von Mieternachfragen führt und die Gefahr besteht, dass die Instandsetzungskosten durch Folgeschäden steigen", sagt Salvatore D'Orio, Geschäftsführer der D'Orio Versicherungsmakler GmbH. "Verzögerte Reparaturen können darüber hinaus zu Mietminderungen und sogar zu rechtlichen Auseinandersetzungen führen. Zudem sollten wir nicht vergessen, dass ein nicht behobener Schaden in den Augen der Eigentümer auf die Hausverwaltung zurückfällt, die damit ihren guten Ruf riskiert und eventuell sogar Kunden verliert.""Das Problem verschärft sich im Übrigen noch, wenn in komplexen Fällen mehrere Versicherungen gleichzeitig betroffen sind", fügt der Versicherungsmakler hinzu. "Für die Hausverwaltung wird es deutlich leichter, wenn sie einen spezialisierten Partner an ihrer Seite hat, dem es nicht um die Abschlüsse, sondern um eine lösungsorientierte Begleitung und einen professionellen Service geht." Unter dieser Prämisse leistet Salvatore D'Orio mit der D'Orio Versicherungsmakler GmbH eine Rundumbetreuung in allen Versicherungsfragen für Hausverwaltungen und Immobilieninvestoren. Diese basiert auf einer vertrauensvollen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit, um einen umfassenden Versicherungsschutz zu gewährleisten und den Verwaltungsaufwand nachhaltig zu senken. Im Folgenden hat Salvatore D'Orio verraten, warum die Bearbeitungszeiten der Versicherer steigen und wie sich die Freigabe schneller erreichen lässt.Warum die Bearbeitungszeiten zugenommen habenDie Versicherten haben schon seit einigen Jahren den Eindruck, dass sich die Regulierung in einem Schadenfall immer länger hinzieht - und das ist nicht einfach ein Gefühl, es lässt sich vielmehr statistisch nachweisen. Die Gründe dafür sind vielfältig: Zum einen haben die Versicherungen wie zahlreiche andere Unternehmen mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen, was nicht nur die Mitarbeiter für die Bearbeitung, sondern auch die Sachverständigen betrifft. Zum anderen gibt es ein deutlich höheres Schadenaufkommen, das durch Extremwetterereignisse und Naturkatastrophen bedingt ist. Dazu kommt, dass die regulatorischen Anforderungen mittlerweile gestiegen sind und zu umfangreicheren Prüfverfahren führen, die längere Bearbeitungszeiten nach sich ziehen. Nicht zuletzt sind die Schadenfälle in einigen Bereichen wie der Gebäudeversicherung oder der Haftpflicht inzwischen auch komplizierter geworden, betont Salvatore D'Orio von der D'Orio Versicherungsmakler GmbH. Die Versicherungen sind durchaus bemüht, die Probleme durch eine Verbesserung ihrer Prozesse in den Griff zu bekommen, doch eine Erleichterung ist davon allenfalls auf lange Sicht zu erwarten.Wie ein spezialisierter Versicherungsmakler die Regulierung beschleunigtHausverwaltungen und Immobilieninvestoren schließen zwangsläufig eine ganze Reihe von Versicherungen ab, um für alle Risiken gewappnet zu sein. In der Regel verlassen sie sich auf eine Versicherungsagentur, die sie in Bezug auf die erforderlichen Versicherungen berät und die besten Konditionen aushandeln soll. Allerdings sollten sie sich bewusst sein, dass eine herkömmliche Versicherungsagentur häufig ein breites Portfolio abdeckt: Sie betreut sowohl Privatkunden als auch Unternehmen und bietet eine Vielzahl von Versicherungsarten an, von der Kfz-Versicherung bis zur Berufsunfähigkeits- oder Haftpflichtversicherung. Dabei liegt der Fokus oft auf dem Abschluss von Verträgen, da diese die Grundlage für die Provision der Agentur bilden. Dieser Ansatz kann jedoch zu wesentlichen Problemen für die Kunden führen: So steht vor allem der umfassende Service, der für eine langfristige Betreuung erforderlich wäre, in den meisten Fällen nicht im Vordergrund. Die gute Nachricht ist, dass sich der Trend in der Branche zunehmend von kurzfristigen Abschlüssen hin zu einer nachhaltigen und individuellen Bestandsbetreuung entwickelt.Mit dem Service allein ist es allerdings nicht getan, denn gerade im Bereich Immobilien kommt es auf eine umfassende Expertise an, die dem Bedarf an Beratung und Aufklärung wirklich gerecht wird. Darüber hinaus hat ein spezialisierter Versicherungsmakler den Vorteil, dass er den Prozess im Schadenfall erheblich beschleunigen kann. Das gelingt ihm zum einen deshalb, weil er eine korrekte und vollständige Schadenmeldung abgeben wird, um Rückfragen und Verzögerungen zu vermeiden. Er weiß eben genau, worauf es den Versicherern bei den spezifischen Schadenfällen ankommt, und bringt alles von Beginn an in die richtige Form. Zum anderen kann er sich auf seine Kontakte verlassen, denn in seinem Bereich kennt er die Sachbearbeiter bei den verschiedenen Versicherungen aufgrund einer intensiven Zusammenarbeit. Durch die direkte Kommunikation unter den Fachleuten werden letztlich Missverständnisse und langwierige Diskussionen vermieden. Zudem ist der Makler bei einer Bitte um eine zügigere Bearbeitung in einer ausgesprochen guten Position, sodass Vorgänge, die gewöhnlich vier bis fünf Wochen dauern, oft in wenigen Tagen erledigt sind, weiß Salvatore D'Orio von der D'Orio Versicherungsmakler GmbH.Der kurze Draht zu den Versicherungen ermöglicht dem spezialisierten Makler ein proaktives Handeln, das erfolgreich ist, weil er die richtigen Instanzen ansprechen kann. Darüber hinaus verkürzen sich die Bearbeitungszeiten, da im Vorfeld alle Deckungsfragen sorgfältig geklärt wurden und einer Regulierung somit nichts im Weg steht. Der Makler wird sein Know-how zudem für eine Prüfung der Regulierung nutzen, um sicherzustellen, dass die Versicherung keine ungerechtfertigten Kürzungen vornimmt. Das alles führt in der Summe zu einem beschleunigten Verfahren, bei dem der Aufwand für die Versicherten denkbar gering ausfällt. Mit der Wahl des richtigen Versicherungsmaklers lassen sich lange Wartezeiten also umgehen. Dabei kommt es neben Service und Fachwissen allerdings auch darauf an, dass die nötige Kapazität vorhanden ist, um die Dinge schnell und professionell zu erledigen.Sie sind Hausverwalter oder Immobilieninvestor und suchen einen erstklassigen Service rund um die Versicherung? 