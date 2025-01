Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -- Die Gesamtflotte von Moove umfasst jetzt weltweit 36.000 Fahrzeuge.- Im Rahmen seiner langfristigen Strategie zur Deckung der wachsenden Nachfrage wird Moove auf allen seinen Märkten jährlich nicht weniger als 15.000 Fahrzeuge bestellen.- Durch die Übernahme steigt das wiederkehrende Jahreseinkommen von Moove auf über 275 Millionen US-Dollar (auf konsolidierter Basis).- Moove ist nun in 19 Städten auf sechs Kontinenten vertreten und zeigt damit seine Größe und Reichweite als weltweit führendes Mobilitätsunternehmen.- Diese Übernahme stärkt die Präsenz von Moove in Lateinamerika und erweitert die betriebliche Präsenz und den wirtschaftlichen Einfluss in der Region.- Die von Kovi entwickelte IoT-Software und der Algorithmus für das Fahrerverhalten werden die KI-Mobilitätsstrategie von Moove stärken.Moove (https://www.moove.io/), ein weltweit führendes Mobilitätsunternehmen mit der Vision, die größte Rideshare-Flotte und die besten Technologien für Mobilitätsplattformen zu entwickeln, hat die Übernahme von Kovi (https://www.kovi.com.br/), einem städtischen Mobilitätsanbieter mit Hauptsitz in São Paulo, bekannt gegeben.Diese strategische Akquisition steht im Einklang mit dem Engagement von Moove, die Mobilität voranzutreiben und seine Präsenz auf dem schnell wachsenden lateinamerikanischen Markt auszubauen. Moove wurde 2020 gegründet und hat die dritte Seite der Mobilitätsmarktplätze aufgebaut, indem es dedizierte Angebote über Drive-to-Own-, Taxi- und autonome Flotten bereitstellt und weiterhin den Wandel der Mobilität weltweit anführt.Durch die Übernahme erhöht sich die Gesamtflotte von Moove weltweit auf 36.000 Fahrzeuge, die in 19 Städten auf sechs Kontinenten eingesetzt werden. Sie stärkt nicht nur die Position des Unternehmens als einer der weltweit größten Rideshare-Flottenbetreiber, sondern beinhaltet auch die von Kovi entwickelte IoT-Software und den fortschrittlichen Algorithmus für das Fahrerverhalten, die den bestehenden Fokus von Moove auf Sicherheit und Effizienz ergänzen. Diese Innovationen werden die KI-Mobilitätsstrategie von Moove stärken und die Position des Unternehmens als weltweit führendes Unternehmen in Sachen Innovation in den Bereichen Mobilität und autonome Fahrzeuge weiter ausbauen, während gleichzeitig sein Engagement für die Förderung des Wirtschaftswachstums in Lateinamerika unterstrichen wird.Kovi wurde 2018 gegründet und hat sich als Pionier etabliert, der Fahrzeugeigentum durch innovative Technologie und Finanzlösungen zugänglicher und effizienter macht. Mit einer robusten Flotte und einer starken Präsenz in Brasilien und Mexiko hat Kovi seit seiner Gründung ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet. Der innovative Ansatz von Moove bei der Fahrerunterstützung und die starke Verankerung des Unternehmens in Brasilien stellen einen erheblichen Mehrwert für die globalen Aktivitäten von Moove dar und stärken die Fähigkeit des Unternehmens, in wachstumsstarke Märkte zu expandieren und einen wirksamen Wandel in der Mobilität voranzutreiben.Der datengesteuerte Ansatz von Kovi für das Fahrzeugmanagement und die Nutzererfahrung wird die bestehenden Fähigkeiten von Moove ergänzen und es dem Unternehmen ermöglichen, seinen Kunden hervorragende Dienstleistungen anzubieten.Ladi Delano, Mitbegründer und Co-Geschäftsführer von Moove, sagte:"Kovi hat ein beeindruckendes Geschäft mit einer starken Präsenz in Brasilien aufgebaut, einem der dynamischsten Mobilitätsmärkte der Welt. Wir freuen uns sehr, sie in der Moove-Familie willkommen zu heißen. Diese Transaktion stärkt nicht nur unsere Präsenz in Lateinamerika und untermauert unsere Position als führender Akteur im Bereich der globalen Mobilität, sondern unterstreicht auch unser Engagement, einen Beitrag zur brasilianischen Wirtschaft zu leisten. Die proprietäre IoT-Software von Kovi und die fortschrittlichen Modelle für das Fahrerverhalten ergänzen unsere bestehenden Fähigkeiten und unterstützen unseren Fokus auf Sicherheit, Effizienz und Innovation in der KI-Mobilität."Adhemar Milani Neto, Geschäftsführer von Kovi, sagte:"Heute stehen wir an der Spitze einer neuen Ära der Mobilität, und wir glauben, dass Moove eine fantastische Arbeit bei der Skalierung seines Geschäfts auf globaler Ebene und mit dem richtigen strategischen Blickwinkel geleistet hat. Ich habe die Gründer vor vielen Jahren kennengelernt, als sie ihr Geschäft in Afrika ausbauten, und war sofort von ihrem zielgerichteten Ansatz beeindruckt, der auch perfekt zu unserer Kultur passt. Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam ein wirklich globales, kategoriedefinierendes Unternehmen werden, das eine in unserem Markt noch nie dagewesene Größenordnung und tiefgreifende Expertise nutzen wird. Wir freuen uns auch darauf, unsere Expansion in ganz Lateinamerika nun belastbar mit solch starken Partnern fortzusetzen."Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die brasilianische Kartellbehörde.Informationen zu MooveMoove baut die weltweit größte Flotte auf und entwickelt die besten Technologien, die Mobilitätsplattformen antreiben. Das Flaggschiffprodukt Drive-to-Own (DTO) demokratisiert den Zugang zum Fahrzeugeigentum mit einem revolutionären umsatzbasierten Finanzierungsmodell, das unterversorgten Mobilitätsunternehmern zum Erfolg verhilft.Das Wachstum von Moove wurde durch die globale Partnerschaft mit Uber und die Unterstützung durch führende Investoren und Kreditgeber wie Uber, Mubadala, BlackRock, MUFG und viele andere vorangetrieben. Mit Niederlassungen in 19 Städten auf sechs Kontinenten - Afrika, Asien, Europa, Nordamerika, Südamerika und Naher Osten - baut Moove sein Angebot durch strategische Übernahmen und Partnerschaften mit Branchenführern wie Waymo und Uber weiter aus. Moove verändert die Mobilität, um sie sicherer, effizienter und für alle zugänglich zu machen. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2608716/5140719/Moove_Kovi_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/moove-erwirbt-kovi-und-starkt-damit-seine-position-als-globaler-marktfuhrer-im-bereich-mobilitat-302364401.htmlOriginal-Content von: Moove, übermittelt durch news aktuell