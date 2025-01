München/Amsterdam (ots) -Das Team der EMEA Tax Practice von A&M wuchs im vergangenen Jahr um 28% und wird mit den neuen Führungskräften diesen Erfolgskurs weiter fortsetzen.Alvarez & Marsal Tax (https://www.alvarezandmarsal.com/expertise/tax) (A&M Tax), eine Business Unit des weltweit führenden Beratungsunternehmens Alvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/expertise/tax) (A&M), gibt die Ernennung von drei neuer Managing Directors für seine Niederlassungen in Deutschland und den Niederlanden bekannt. Diese strategischen Neueinstellungen unterstützen die kontinuierliche Expansion der Steuerpraxis von A&M in der gesamten Region, die in den letzten Jahren einen Personalzuwachs von 28% verzeichnen konnte.Die Steuerspezialisten Anastasia Büttner (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/anastasia-buttner) (Operating Model) und Matthias Luther (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/matthias-luther) (Indirect Tax) verstärken das A&M Tax Team in Düsseldorf und Hamburg. Patrick Van Min (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/patrick-van-min) wird Teil des Teams im Amsterdamer Büro und bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen niederländische Körperschaftsteuer, internationale Steuern und Tax Management ein.Geballtes Tax-Knowhow für A&M DeutschlandMit mehr als 17 Jahren Erfahrung im Bereich des Indirect Tax berät Anastasia Büttner internationale Unternehmen bei der Effizienz-Verbesserung ihrer Geschäftsmodelle mit besonderem Schwerpunkt auf Supply Chain und Transaktionsstrukturierung. Ihr Fokus liegt auf den komplexen technischen Fragen der indirekten Besteuerung, die sich aus der globalen Strukturierung von Geschäftsprozessen ergeben.Frau Büttner leitete zahlreiche Projekte rund um die Themen Unternehmenskauf und -verkauf, Digitalisierung sowie der Metaverse-Integration in Geschäftsmodelle und Produktportfolios. Darüber hinaus war Frau Büttner federführend an Unternehmenstransformationen im Zuge der BEPS-Initiative der OECD sowie an der Implementierung von ESG-Ansätzen in die Wertschöpfungskette beteiligt. Sie unterstützt Kunden in verschiedenen Branchen, darunter Konsumgüter, Pharmazie und Life Sciences, sowie Chemie, Industriegüter und Energie. Frau Büttner kommt von EY, wo sie acht Jahre als Partnerin tätig war.Matthias Luther ist Rechtsanwalt und hat sich auf Rechtsstreitigkeiten im Bereich des Indirect Tax, des E-Commerce und der Besteuerung digitaler Dienstleistungen spezialisiert. Zu seinen bekanntesten Fällen zählen die Umsatzsteuererstattung in Höhe von 1,7 Millionen Euro für ein multinationales Unternehmen mit Sitz in den USA und ein Vertrag über 2,5 Millionen Euro für Compliance und Umsatzsteuerberatung in der EMEA-Region.Bevor er zu A&M kam, arbeitete er fast sechs Jahre bei EY, wo er die Practice für indirekte Steuern in Norddeutschland und die globale Initiative zur Besteuerung digitaler Dienstleistungen leitete. Herr Luther ist außerdem Mitbegründer und Vorsitzender des gemeinnützigen TeCIT Clubs, der den Dialog an der Schnittstelle von indirekten Steuern, Steuertechnologie und E-Commerce fördert.Clemens Petersen (https://www.linkedin.com/in/clemens-petersen-622435111/), Managing Director bei A&M Tax Deutschland und Leiter der Business Unit bei A&M in Deutschland kommentiert die Neuzugänge wie folgt:"Die Erfahrungen von Matthias Luther und Anastasia Büttner im Bereich Indirect Tax werden für unsere Kunden in Deutschland von entscheidender Bedeutung sein. Seit der Gründung unserer Practice in Deutschland vor anderthalb Jahren ist die Nachfrage nach unseren Services stetig gestiegen und wir sehen schon jetzt, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Patrick Van Min ist ein ausgewiesener Praktiker und ein hervorragender Experte auf seinem Gebiet. Seine Erfahrungen sind auch für unsere Kunden interessant, die beide Märkte abdecken möchten."Ernesto "Ernie" Perez (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/ernesto-perez), Managing Director und Global Practice Leader von A&M Tax, erklärt: "Die Tatsache, dass wir Anastasia Büttner, Matthias Luther und Patrick Van Min für unser Team gewinnen konnten, ist ein guter Start ins neue Jahr. Wir werden unsere Expansion in der gesamten EMEA-Region fortsetzen und freuen uns über die hochqualifizierten und erfahrenen Experten, die unser Team verstärken. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in Europa und die Niederlande ist der Sitz vieler wichtiger internationaler Unternehmen - beide Faktoren sind für unser Wachstum von großer Bedeutung."Über Alvarez & MarsalAlvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/de/global-locations/germany) wurde 1983 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen für professionelle Dienstleistungen. Das Unternehmen ist bekannt für seine Führungsqualität, sein engagiertes, ergebnisorientiertes Handeln - Leadership, Action, Results und bietet Beratungs-, Leistungsverbesserungs- und Turnaround-Management-Services an. Alvarez & Marsal liefert praktische Lösungen für die individuellen Herausforderungen seiner Kunden. Mit seinem weltweiten Netzwerk von erfahrenen Mitarbeitern, erstklassigen Beratern sowie Experten mit langjähriger Erfahrung in Aufsichtsbehörden und Industrieunternehmen unterstützt Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Unternehmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden dabei, ihre Transformation voranzutreiben, Risiken zu minimieren und in jeder Wachstumsphase Mehrwert zu schaffen.Über Alvarez & Marsal TaxAlvarez & Marsal Tax, Teil von Alvarez & Marsal (A&M), einem weltweit tätigen Dienstleistungsunternehmen, ist eine unabhängige Steuerberatungsgruppe, die sich aus erfahrenen Steuerexperten zusammensetzt, die Kunden und Investoren in einem breiten Spektrum von Branchen maßgeschneiderte Steuerberatung anbieten. Die Fachleute von A&M erweitern das Engagement von A&M, den Kunden eine Auswahl an Beratern zu bieten, die frei von prüfungsbedingten Interessenkonflikten sind und eine unnachgiebige Verpflichtung zu einem reaktionsschnellen Kundenservice mitbringen. 